Halloween s'invite à la piscine de Craon !

Pour Halloween, le centre aquatique l'Odyssée à Craon organise depuis jeudi 28 et jusqu'à dimanche 31 octobre, une chasse au trésor. Autour des bassins et dans les vestiaires collectifs, les familles cherchent des indices pour composer des phrases et trouver le graal : un sac de bombons !