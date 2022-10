Halloween : un petit musée de l'horreur à Foussemagne

Sur la façade, des fantômes flottent, des araignées grimpent et tissent leurs toiles. Devant la porte, une sorcière touille son chaudron. A ses côté, un squelette n'a visiblement pas digéré la mixture et vomit un liquide verdâtre dans son tonneau.

"C'est celui qui nous a demandé le plus de travaille, expliquent Thomas et son père André. On a cherché, on recommencé plusieurs fois avant de trouver un système qui fonctionne. L'eau est stocké dans le tonneau, elle est colorée avec un liquide qui devient phosphorescent à la lumière bleue et un système de pompe à eau fait remonter ce liquide jusqu'à la bouche du squelette."

Depuis trois ans, André et Thomas se creusent la tête tous les ans pour proposer un décor digne d'un train fantôme devant leur maison. "Au début, on a commencé par décorer pour Noël, et en voyant des photos de ce qui se faisait aux Etats-Unis, j'ai eu envie de décorer aussi pour Halloween, raconte Thomas. On a démarré avec deux ou trois décos et ensuite on est montés en puissance."

Le père et le fils travaillent en binôme. C'est Thomas qui trouve les idées et André qui travaille à la faisabilité. Ils bricolent ensuite en duo.

Ce sont eux qui ont fabriqué par exemple les pierres tombales qui ornent le petit cimetière qui a élu domicile dans le jardin en bord de route, des pierres réalisées en polystyrène peint plus vraies que nature. Dans le cimetière, près de la grande faucheuse, d'un zombie et de deux squelettes, un personnage manque à l'appel : Freddy Krueger. Il a été volé. Thomas et son père ont installé une petite affiche pour tenter de le retrouver, sans grand espoir. "C'est la première fois que ça arrive. C'est quand même dommage."

Chaque année André et son fils essayent de réutiliser leurs anciennes décorations en les mettant en scène différemment, à la fois pour limiter les coûts et aussi pour le plaisir des visiteurs.

"On a régulièrement des gens qui ralentissent sur la route pour regarder ou même qui s'arrêtent et qui sonnent pour demander s'ils peuvent prendre des photos. ça fait plaisir, avoue Thomas. Ce que j'aime avec Halloween c'est qu'il n'y a aucune limite à la créativité !"

Et le succès a été tel l'an dernier qu'ils se sont retrouvés à court de bonbons le soir d'Halloween. Cette fois, ils promettent qu'ils ont prévu le stock nécessaire.

Thomas Huot et son père, André dans leur cimetière fait maison © Radio France - Soline Demestre

Freddy Krueger a été volé © Radio France - Soline Demestre

Thomas et André ont réalisé eux-mêmes les pierres tombales © Radio France - Soline Demestre

André et Thomas ont dû s'y prendre à plusieurs fois pour trouver comment animer la sorcière et faire vomir le squelette © Radio France - Soline Demestre