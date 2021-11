Handball - D1 féminine : l'ESBF tombe dans le piège niçois

Venues sur le parquet des avant-dernières du classement après avoir gagné quatre jours plus tôt chez les championnes de France en titre, Brest, les handballeuses bisontines s'attentaient à un match piège, elles l'ont eu. Après avoir fait la course en tête une grande partie de la première mi-temps, l'ESBF s'est retrouvée dans la situation inverse dans le second acte qui se solde sur le score de 29 à 26 en faveur de Nice.

"On aurait pu jouer toute la nuit, on n'aurait pas gagné", commente le coach bisontin Sébastien Mizoule. "A la différence du match contre Brest, où tout ce qu'on avait tenté a fonctionné, cette fois rien n'a marché", regrette l'entraîneur qui constate aussi des "errements défensifs". Avant le match, il avait insisté auprès de ses troupes sur l'importance de ne pas sous-estimer l'adversaire, auteur d'une seule victoire jusqu'alors en championnat. "On s'est dit qu'il fallait faire attention, peut-être qu'on se l'est trop dit", s'interroge Sébastien Mizoule.

Après 8 journées, l'ESBF est 7e du classement et s'apprête à maintenant à faire son entrée en lice en Coupe d'Europe avec la réception des espagnoles de l'Atletico Guardes, samedi 13 novembre.