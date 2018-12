Handball : l'ESBF remet la machine en route !

Après un mois et demi sans jouer, les filles de l'ESBF ont retrouvé la compétition ce dimanche face à Bourg-de-Péage en championnat. Malgré un gros passage à vide en seconde période, les Bisontines ont fini par l'emporter 29-27 et démarrent bien leur marathon de quinze matchs en deux mois.

Besançon, France

Le dernier match de l'ESBF remontait au 11 novembre. Depuis, les Bisontines ont regardé les exploits des Bleues au championnat d'Europe de handball et ont continué à s'entraîner en parallèle, pour être prêtes pour cette deuxième partie de saison qui s'annonce particulièrement excitante, avec notamment la Coupe d'Europe qui démarre dès samedi prochain au palais des sports de Besançon contre le club russe de Kuban Krasnodar.

Bourg-de-Péage devant à la marque à quelques minutes de la fin

Mais avant de penser à la suite, il fallait déjà l'emporter ce dimanche après-midi en championnat face aux Drômoises de Bourg-de-Péage, 10e au classement mais qui n'étaient pas venues en victimes. Après un premier acte maîtrisé, les Bisontines menaient à la marque (15-13). Mais le manque de compétition et la rotation de l'effectif effectuée en seconde période a déréglé l'équipe de Raphaëlle Tervel, la coach de l'ESBF. Les Drômoises repassaient devant à moins de cinq minutes de la fin.

Bouquet et Kouyaté remettent l'ESBF à l'endroit

Heureusement, la puissance physique, les arrêts de Roxanne Franck (7 en seconde période) et la précision de Chloé Bouquet (5 buts) et Aïssatou Kouyaté (5 buts également) ont permis aux Bisontines de gagner sur la fin (29-27 score final). Une victoire qui vaut trois points au classement et qui permettent à l'ESBF de remonter à la 3e place, et de revenir à deux points seulement de Brest (2e), battu sèchement samedi soir par Metz (35-20), dans le match au sommet de la Ligue féminine.

Pour l'ESBF, la suite, c'est donc la Coupe EHF qui passe par le palais des sports dès samedi (20h) face à Kuban Krasnodar. Puis le mercredi 9 janvier les Bisontines recevront Dijon en championnat, avant de se rendre au Danemark à Viborg le 12 janvier. Vous avez dit chargé ?