Handicap : une expo sur le mobilier urbain à Louviers et à Paris pour "élever le regard"

La photographe Kamila K Stanley, au centre, en compagnie du maire de Louviers, François-Xavier Priollaud et de Delphine Bürkli, maire du IXe arrondissement de Paris, devant une des ses œuvres

"Mettre en lumière" 21 enfants, adolescents ou jeunes adultes, âgés de trois à vingt ans, c'est l'ambition de l'artiste Kamila K Stanley. La photographe a commencé à travailler en mars dernier avec l'association parisienne Chouette on apprend, "c'était aussi un moment de diversion pour eux, parce qu'ils ont été confinés très longtemps" explique l'artiste anglo-polonaise. Et puisque la photographe est spécialisée dans la photo de mode, les modèles ont eu le droit à un shooting comme les stars ou les mannequins.

On a décidé de penser ce shooting comme pour un magazine - Kamila K Stanley

Jean, 13 ans et demi, rêve de collaborer avec l'actrice Emma Watson © Radio France - Laurent Philippot

L'artiste s'est associée avec la styliste Carine Malonda, les vêtements ont été empruntés à des maisons de couture ou des bureaux de presse. Les modèles ont mis la main à la pâte, "ils ont préparé les décors, choisi leurs tenues ou les accessoires et le jour J, chaque enfant pouvait, s'il le voulait, revêtir un de ces vêtements et se prendre au jeu du shooting comme une star de la mode" raconte la photographe qui a eu la volonté "de ne pas les photographier comme des enfants à problèmes mais de les traiter comme une commande pour un magazine de mode".

On ne voit pas forcément le handicap des enfants sur les photos. On leur a proposé de montrer une autre facette d'eux, ils ont pu choisir l'image qu'ils voulaient renvoyer - Kamila K Stanley

Le portrait de Cyrus, 9 ans, est exposé devant le collège Ferdinand Buisson © Radio France - Laurent Philippot

Nicolas, 20 ans, a été transformé par l'expérience, "on l'a vu enjoué et prendre des poses" pendant la séance photo et lors de son rendez-vous avec la psychologue, le jeune homme "assez renfermé" s'est même mis à chanter.

La transformation de Nicolas racontée par Kamila K Stanley Copier

Une exposition à Louviers et à Paris

C'est la Ville de Louviers qui est à la manœuvre pour cette exposition "Élever le regard, comme un art de différence", visible également dans le neuvième arrondissement de Paris : "On a uni nos forces pour montrer une autre façon de présenter le handicap" avance le maire de Louviers, François-Xavier Priollaud.

Quand on est handicapé, le handicap, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de sa vie- François-Xavier Priollaud

REPORTAGE - Élever le regard, comme un art de différence Copier

L'élu a la "volonté de faire réfléchir, de sortir des préjugés" avec cette exposition sur le mobilier pour "aller vers les gens et sortir l'art du musée". "Une exposition joyeuse, pleine de vie pour gommer les différences" enchaîne la maire du neuvième arrondissement de Paris, Delphine Bürkli pour qui _"c'est une manifestation culturelle bien sûr, mais aussi un message pour l'opinion publique"_.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'exposition "Élever le regard" est visible à Paris jusqu'au 6 septembre et dans les rues de Louviers jusqu'à la fin du mois. Le musée de Louviers propose également une série de portraits de Kamila K Stanley.