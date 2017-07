HandyTown, ou comment visiter Rouen autrement

Le traditionnel guide touristique version papier a du souci à se faire : HandyTown compte bien changer nos habitudes ! Cette jeune start-up rouennaise créée par des étudiants propose une application sur smartphone afin de découvrir en temps réel les grands monuments de la ville.

Un historien, deux développeurs et un gestionnaire de projet numérique, HandyTown, c’est l’histoire d’une start-up créée par un groupe d’étudiants rouennais. A eux 4, ils ont imaginé une application gratuite et téléchargeable sur smartphone : dès que l’on passe à proximité d’un lieu, l’application propose des informations de toute sorte, qu’elles soient culturelles, historiques, anecdotiques, pratiques ou ludiques, sous formats écrit, audio ou vidéo.

Un parcours à Deauville, un autre à Rouen

L’aventure d’HandyTown commence en 2014, quand les 4 étudiants, dont Simon Lecoeur se promènent en ville à Rouen : « nous cherchions la date de construction de l’Hôtel de Ville. On a fait deux-trois fois le tour du bâtiment, et on n’a pas trouvé… » L’idée de lancer une application originale sur l’histoire de la ville est né. Un premier parcours voit le jour à Deauville, puis un autre intitulé « Rouen à travers les âges », afin de découvrir des monuments du centre-ville.

Direction les quais de Seine

HandyTown s’attaque cet été aux quais de la Seine, à travers 12 points d’intérêts, qu’il s’agisse de la prairie Saint-Sever, du musée maritime ou de la presqu’île Rollet. Exemple devant l'Espace des Marégraphes. Pourquoi marégraphe ? Geoffrey Mameaux, l’historien du groupe, ouvre l’application : « des marégraphes étaient des accumulateurs d’eau qui à l’époque où cet endroit était une zone portuaire, permettaient d’actionner les grues hydrauliques. »

Gustave Flaubert ressuscité

L’application propose à chaque fois un résumé rapide, des photos, des informations pratiques, mais le petit plus, c’est l’"audio-immersion", ou comment faire revivre les lieux, par la voix d’un personnage illustre. Geoffrey Mameaux a ainsi ressuscité Gustave Flaubert : « Il habitait au niveau de l’actuelle préfecture. Tous les matins, avec sa petite sœur, il se rendait à l’emplacement actuel du panorama XXL. Avant, il y avait une île qui s’appelait l’île du petit gué, où il avait appris à nager ».

Bientôt un parcours sur le Street Art

Les 4 étudiants ont été épaulés dans leur entreprise par Jacques Tanguy, l'historien spécialiste de Rouen. Un 3ème parcours sur le thème du Street Art est prévu à l’automne. Pour continuer à vivre, HandyTown propose aux collectivités de numériser des parcours existants ou qui restent à créer.