Hard Mess festival : une édition en 2024 à Guéret ? Réponse des organisateurs

On dit souvent jamais deux sans trois ! Alors y aura-t-il une troisième édition du Hard Mess Festival l'an prochain ? Les organisateurs y pensent, même si le public présent le premier week-end d'août, sur les hauteurs de Pommeil, était moins nombreux que l'an dernier .

ⓘ Publicité

Météo pluvieuse

Il y a eu 5.000 festivaliers en trois jours, contre 7.500 l'an dernier. La faute en grande partie à la météo estiment les organisateurs : "On n'a pas été gâté, a eu 9°C et un vent glacial la nuit, ça a dû en décourager certains", note Damien Monteil, président de l'association ADAS Music qui organise le Hard Mess. Beaucoup de places avaient été achetées à l'avance mais il y avait aussi une billetterie sur place pour les festivaliers de dernière minute. Malgré tout, Damien Monteil estime que cette édition est "quasiment un sans-faute d'un point de vue organisation et sécurité sur le site".

Contrôle des drogues renforcé

La police de Guéret se réjouit aussi que tout se soit bien déroulé, grâce à un dispositif renforcé de contrôle des drogues. Quarante policiers étaient déployés pour fouiller les festivaliers à l'entrée, des drones et un chien renifleur étaient aussi mobilisés. Le bilan est d'une trentaine d'amendes pour possession d'ecstasy et cannabis essentiellement. Les policiers ont aussi saisi 110 cachets d'ecstasy et onze grammes de cocaïne dans une tente : un trafic repéré grâce à des drones. Benjamin Legras, le bénévole responsable de la sécurité du festival, est satisfait : "Ca a évité beaucoup de consommations abusives, ça a clairement diminué par rapport à l'an dernier."

Damien Monteil, le président d'Adas Music, organisateur du Hard Mess festival à Guéret. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Moins de "boum boum" pour les riverains

Côté cohabitation avec les riverains, d'après ADAS MUSIC, des tests acoustiques ont été réalisés pour rester en-dessous des 102 décibels, le niveau légal. "On a reçu des plaintes, des gens qui ont dit que leurs murs tremblaient, mais je rappelle que des murs qui tremblent, ça ne rend pas sourd", ironise Damien Monteil. Monique, une habitante de Pommeil de 84 ans, a mieux dormi que l'an dernier : "Il y a eu moins de bruit cette année, ils ont mis les "boum boum" moins forts. Je suis contente que les gens s'amusent, ça ne me dérange pas, mais il faut penser aux vieux qui veulent dormir !"

Billets offerts aux habitants du coin

Un peu plus de 150 billets ont aussi été offerts à tous ceux qui habitent dans un rayon de 500 mètres autour du festival pour qu'ils puissent entrer gratuitement et découvrir la musique hardcore. Une mère de famille a profité de l'occasion pour faire un tour vendredi soir avec des amis : "Je suis restée une heure, ce n'est pas mon style de musique, mais ça permettait de voir à quoi ça ressemblait." Elle a ensuite quitté sa maison... pour passer le week-end loin des enceintes.

Pas assez de subventions publiques

Lors de la clôture du festival, ADAS Music a annoncé la tenue d'une troisième édition l'an prochain aux festivaliers présents. La volonté des bénévoles est bien là, mais reste à trouver l'argent nécessaire. "Il faut qu'on trouve d'autres partenaires", reconnaît Damien Monteil. Il pointe le manque de subventions publiques : "On a reçu une aide du département de 3.000 euros sur un budget de 350.000 euros et une aide européenne, mais pas de subvention de la région..."

Des retombées économiques

Pour lui ces subventions sont d'autant plus justifiées que le Hard Mess a de belles retombées économiques. D'après ses calculs, elles sont de trente euros par jour par festivalier. "J'espère donc que les pouvoirs publics vont se bouger l'an prochain ! On n'est pas le seul festival à vouloir se développer mais on est oubliés par la région", soupire Damien Monteil.

Pommeil, "un site qui nous tient à cœur"

Si troisième édition il y a, se tiendra-t-elle à Pommeil ? "Le site nous tient à cœur", affirme le président d'Adas Music. Il n'est pas fermé en revanche à un éventuel déménagement : "On peut en discuter avec d'autres communes, pour un festivalier qui vient de l'autre bout de la France, ça ne change rien d'aller à Guéret ou La Souterraine par exemple." Côté programmation, le "virage artistique" pris en 2023 devrait perdurer l'an prochain, c'est-à-dire plus "hardstyle" que "hardcore". "C'est un style qui attire plus les gens venus de loin, on choisit des artistes peu représentés en France pour rameuter le public", précise Damien Monteil.