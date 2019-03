Harnes: un atelier d'écriture pour les mamans

A Harnes, près de Lens, une dizaine de femmes participent à un atelier d'écriture. Accompagnées par une auteure, elles racontent leur vie de maman et vont suivre toutes les étapes, de la conception du livre jusqu'à l'impression. Objectif, familiariser un territoire avec la lecture et l'écriture.

Harnes, France

A Harnes, dans le bassin minier, une dizaine de femmes se retrouvent chaque semaine, autour d'un projet de livre, à peine romancé : elles racontent leur vie de maman, en forçant bien sûr un peu le trait et avec beaucoup d'humour. Ca donne la vie de Madame H, mère, parfois un peu dépassée, de deux jumeaux.

Ce mardi après-midi, elles travaillent à la rédaction du chapitre intitulé "KO". Epuisée, Madame H s'offre une semaine de vraies vacances, c'est à dire, toute seule à la maison et met les enfants au centre aéré. Quand elles imaginent la scène du retour à la maison le soir, et les enfants trop fatigués qui s'endorment avant le dîner, l'une s'écrie "Allelujah!". Et les autres renchérissent : "cette scène là, on en rêve toutes".

une façon de déculpabiliser

Karine et Christen, qui participent à l'atelier, le confirment: ces séances leur permettent d'évacuer tous les tracas du quotidien. "Moi je suis maman d'un ado", raconte Christen, "le collège, les fréquentations, on est toutes passées par là. Il y a des moments, on a envie de les tuer. Et on s'en veut. Pourtant on se rend compte ici qu'on a toutes connu ça, alors on relativise." Karine, maman de 5 enfants, confirme: "On pensait qu'on faisait mal, en fait non, on réalise que d'autres mamans vivent la même chose que nous."

C'est l'un des enjeux de cet atelier, libérer la parole. L'auteure Estelle Granet accompagne ces femmes et met en forme leurs idées. "Les mamans sont soumises à beaucoup d'injonctions, la femme en général doit être dans l'excellence sur tous les tableaux. Nous avons choisi de prendre le contre-pied, d'être dans le parti de la dérision, de dire qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ça ne fait pas de nous des mauvaises mères. En tant qu'écrivain, je me délecte de leur spontanéité, de toutes leurs petites phrases qui sont du vécu, qu'un auteur ne pourrait imaginer!"

Réintroduire le livre dans les territoires où il fait un peu peur

Montrer que le livre n'est pas réservé à une élite, le réintroduire là où il impressionne un peu, c'est l'autre objectif de ce projet, mené notamment par l'association Colères du Présent., dans le cadre de la politique de la ville."Au début, j'appréhendais un peu", confie Karine, "mais l'auteure nous a mises à l'aise. Elle réécrit, quand certaines phrases doivent être mieux tournées. Maintenant, c'est magnifique, on peut continuer!"

Suivre toutes les étapes, jusqu'à l'impression

Ces femmes vont d'ailleurs suivre toutes les étapes, l'illustration du livre, son impression, sa mise en page, puis elles se rendront à des salons du livre, pour rencontrer leurs lecteurs et faire la promotion de l'histoire de Madame H. "On ne va pas s'arrêter là" se réjouit Sadek Deghima, chef du service de prévention spécialisée Avenir des Cités à Harnes. "L'idée, c'est d'écrire trois livres au total. Après celui-là, il y aura un atelier d'écriture réservé cette fois aux enfants, puis un dernier en famille. Là on est sur un travail collectif, j'espère, pourquoi pas, que certains auront envie de se lancer seuls dans l'écriture d'un livre."