Périgueux, France

19 heures et 36 minutes. C'est le temps qu'il faut pour regarder l'intégralité des huit films de la saga Harry Potter. Et c'est donc le temps que vont passer quelques fans ce weekend dans une salle du cinéma CGR de Périgueux. Il organise un marathon Harry Potter, c'est-à-dire que les huit films sont diffusés les uns après les autres.

Comme dans plusieurs autres villes en France, les fans périgourdins se réunissent pour revivre les aventures du plus célèbre des sorciers sur grand écran, 20 ans après la sortie du premier livre de la saga. À Périgueux, environ 80 personnes viennet assister à une seule séance ou à l'intégralité du marathon.

Des ados et des jeunes adultes

Un beau succès qui n'étonne pas Victoria Sauvet, projectionniste. "Harry Potter, ça fédère les générations. Certains ont grandi avec, ils ont envie de le retrouver. Et puis c'est addictif ! Même si on connaît la fin par cœur, on les re-regarde avec plaisir", explique-t-elle.

"C'est un vrai plaisir de se retrouver entre fans pour redécouvrir les films" - Laëtitia

La plupart des spectateurs sont des ados et des jeunes adultes, souvent trop petits pour avoir connu les premiers films au cinéma. "C'est mieux de les voir sur grand écran, on est mieux installés, le son est meilleur et puis on a des pop-corn", plaisante Doriane.

Certains sont venus en famille. David a amené ses filles, Sarah et Héloïse, 17 et 12 ans. Harry Potter, c'est une passion qu'ils ont en commun ! "On est fans ! Moi j'ai connu les livres, elles ont vu les films. On a regardé les DVD ensemble plusieurs fois, ça nous rappelle des souvenirs", raconte le papa, qui assiste seulement à la journée de samedi.

David est venu avec ses filles de 12 et 17 ans. © Radio France - Emeline Ferry

Et d'autres n'ont pas eu peur de venir costumés ! Laëtitia a confectionné elle-même une cape et une cravate jaunes et noires. Armée de sa baguette magique, la Bergeracoise explique : "C'est aux couleurs de Poufsouffle, ma maison à Poudlard. Je suis une très grande fan, alors c'est un plaisir d'être ici !".