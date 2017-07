Harry Potter : deux nouveaux livres sur l'univers du sorcier sortiront à l'automne

L'éditeur britannique de J.K. Rowling a annoncé ce mercredi la sortie prochaine de deux ouvrages d'histoires courtes et d'anecdotes sur l'histoire du sorcier et de son école, Poudlard.

La période est prolifique pour les fans de la saga Harry Potter. Après une pièce de théâtre racontant la suite des aventures du sorcier (et le livre qui va avec) l'an dernier, ainsi que la sortie du film "Les animaux fantastiques" dont le deuxième épisode est en cours de tournage, l'éditeur historique de la créatrice de la saga, J.K. Rowling, a annoncé la sortie de deux ouvrages à l'automne prochain, d'abord en anglais.

Pas de faux espoirs : il ne s'agira pas de nouvelles aventures inédites du sorcier ni d'un autre roman se déroulant dans le même univers, mais plutôt de deux ouvrages thématiques consacrés à l'univers fictif dans lequel se déroule la saga. Ils seront notamment liés à l'organisation d'une exposition à Londres, pour célébrer les 20 ans de la saga.

Cours de magie et histoires courtes

Ces deux ouvrages sont avant tout destinés aux fans les plus chevronnés de la saga. Le premier, intitulé "Harry Potter : a History of Magic" sera essentiellement consacré "aux sujets étudiés à l'école de sorcellerie de Poudlard, de l'alchimie aux potions en passant par l'herbologie et les soins aux créatures magiques", selon l'éditeur, soit toutes les matières que Harry Potter a étudiées dans la saga et que l'on retrouve tout au long des sept livres.

Le second ouvrage, intitulé "A Journey Through a History of Magic" reprendra essentiellement des textes courts que poste J.K. Rowling sur le site Pottermore, où elle publie régulièrement des nouvelles depuis la fin de la saga littéraire. La plupart raconte des histoires et des anecdotes du monde de la sorcellerie, pas forcément directement reliées à Harry Potter ou aux autres héros des romans. Leur disponibilité en français n'a pas encore été précisée.