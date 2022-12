Harry Roselmack en décidace à Cultura Tours-Nord

Nouvelles d'après 20h, c'est est un livre écrit à quatre mains, c'est une compilation de nouvelles rédigées pendant la période de confinement. Harry Roselmack , journaliste de TF1 né à Tours et Michel Douard , auteur et rédacteur tourangeau, ont chacun de leur côté rédigé des nouvelles qu’ils ont partagé dans un premier temps sur les réseaux sociaux et qui ont séduit plus de 5 000 followers au quotidien. Ils y abordent tous les deux,des sujets d’actualité et de société.

Face à l’accueil et au succès de ces récits, Harry Roselmack et Michel Douard ont décidé de les publier avec pour objectif premier l’incitation à la lecture, à la réflexion et au partage pour toucher un public encore plus large .

Au fil des pages, les auteurs ont voulu partager des histoires qui, si elles sont parfois noires, finissent toujours par tourner vers la comédie. Des histoires qui ont aussi permis à Harry Roselmack de se glisser dans la peau d’un homme ou d’une femme, d’un enfant ou d’une personne âgée, vivant aujourd’hui, dans le passé ou dans l’avenir. Des histoires à lire après le journal de vingt heures et ses mauvaises nouvelles, et qui n’ont pour but que de vous divertir et vous changer les idées ...