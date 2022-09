Prix de l'énergie : hausse du forfait, ouvrir ou pas, les stations de ski dans les Vosges s'interrogent

Face à la hausse du prix de l'énergie, il y a de nombreuses interrogations pour les stations de ski dans les Vosges. Certaines ont d'ores et déjà annoncé la hausse du prix du forfait, d'autres s'interrogent sur une ouverture ou pas. Toutes les hypothèses sont sur la table, face à la flambée du coût de l'énergie.

+ 10% pour le forfait au Markstein

Attendez-vous à une hausse des forfaits de ski, si vous allez profiter des pistes dans les Vosges cet hiver. La première station à annoncer une hausse du prix du forfait, c'est le Markstein, avec 10% en plus.

Le forfait journée va passer de 18 à 20 euros et le forfait 4 heures, le plus utilisé passera de 15 euros 50 à 17 euros. Une hausse qui ne concerne pas les scolaires et ceux qui empruntent la navette des neiges. "C'est à cause de la hausse du prix de l'énergie, mais aussi le gasoil que consomme nos dameuses. Toutes les charges ont aussi augmenté, il fallait répercuter cette hausse sur le forfait, même si jusqu'à présent nous n'avons pas touché au prix," explique Thomas Cron, le chef d'exploitation du Markstein.

D'autres stations devraient suivre cette tendance : c'est le cas du Champ du Feu dans le Bas-Rhin ou encore le Schnepfenried, on devrait en savoir plus dans les semaines qui viennent, mais cette hausse du prix du forfait sera raisonnable selon les exploitants.

Des interrogations au Lac sur l'ouverture ou pas, une facture multipliée par 9

Du côté du Lac Blanc, rien n'a été décidé encore. Les responsables sont en cours de réflexion. "La facture d'électricité va être multipliée par 9 cet hiver, c'est complètement incroyable. Supporter seul cette augmentation, c'est compliqué. N'importe quelle autre entreprise déciderait de ne pas faire que faire, mais rien n'est décidé encore " explique Patrice Perrin, le directeur général de la station. Tout le monde espère bien sûr pouvoir ouvrir, sans trop de dégâts sur les finances, même si il faudra aussi faire des économies.

Du côté du Ballon d'Alsace, il n'y aura pas de décision avant le 10 novembre.