Après une saison record en 2016, la hausse de la fréquentation au Futuroscope de Poitiers se confirme en ce début d’année anniversaire. Sans doute l'effet de sa nouvelle attraction : "L'extraordinaire Voyage" mise en place pour les 30 ans du Parc.

Le Futuroscope de Poitiers avait déjà enregistré une saison record en 2016, et ça semble se poursuivre en ce début d'année anniversaire. Pendant les vacances d'hiver, le parc qui fête ses 30 ans cette année, a accueilli 193 000 visiteurs. Ce qui correspond à la plus forte fréquentation depuis 2002 sur cette période. Et la plus forte progression : + 17% par rapport à 2015.

L'effet "Extraordinaire voyage"

C'est sans doute dû à l'effet de bouche-à-oreilles autour de "l'Extraordinaire voyage".

« La nouvelle attraction lancée en décembre dernier bénéficie d’un bouche-à-oreilles très favorable, et stimule les réservations», souligne Dominique Hummel, Président du Directoire du Futuroscope.

Destination appréciée pour les week-ends en famille

Présentée en avant-première en décembre, la nouvelle attraction du Parc, l’Extraordinaire Voyage, est déjà l’attraction préférée des visiteurs avec une note de satisfaction qui dépasse 9/10. Dans un communiqué, le Futuroscope précise par ailleurs qu'il reste une destination privilégiée pour les courts séjours en famille

« Le Parc confirme son positionnement comme destination de court séjour familial à part entière (+12% de visiteurs sur 2 jours). Nous assistons également à l’explosion des réservations via le digital (+20% par rapport à 2016), 53% des visiteurs du Parc choisissent le web pour réserver ».

Dès le 1er avril, « IllusiO, un destin magique »

Et ce n'est pas fini, souligne le communiqué car pour cette année des 30 ans, le Parc annonce de nouvelles attractions : dès le 1er avril 2017, le magicien du parc, Bertran Loth présentera un nouveau spectacle de grandes illusions. « IllusiO» est un show inspiré de la Magie Nouvelle qui utilise de nouveaux procédés technologiques tels que les hologrammes. Avec la complicité de Raphael Navarro, directeur artistique, et Nestor Hato, le spectacle mise aussi sur une plus grande participation des spectateurs.

LE TOPO : C’est l’histoire d’un jeune garçon qui souhaitait plus que tout devenir magicien. Comme par enchantement, son rêve a pris forme... Apparitions et disparitions s’enchaînent sous la baguette du célèbre illusionniste qui nous raconte son histoire avec humour et poésie.

A propos du Futuroscope