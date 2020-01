Hausse de la fréquentation dans les châteaux d'Indre et Loire grâce à l'opération "Noël au pays des châteaux"

L'opération "Noël au pays des châteaux" a démarré début décembre 2019 et se termine le 5 janvier 2020. Les sept châteaux qui ont joué le jeu ont tous le sourire et beaucoup enregistrent une hausse de fréquentation.

Indre-et-Loire, France

La 4ème édition de l'opération Noël au pays des châteaux se termine ce dimanche 5 janvier 2020. Durant près d'un mois, sept châteaux d'Indre et Loire à Villandry, Chinon, Chenonceau, Azay le Rideau, Langeais, Loches et Amboise ont chacun choisi un thème pour fêter Noël à leur façon et accueillir les visiteurs. Noël gourmand à Azay le rideau, autour des animaux fantastiques à Chenonceau ou au milieu de majestueux sapins à Chinon.

Une fois de plus c'est une grande et belle réussite pour les châteaux qui enregistrent tous des fortes hausses de fréquentation et à l'heure de ranger les sapins et les boules de Noël, les responsables ont le sourire. "On est sur une moyenne de quasiment plus 23% de publics accueillis par rapport à 2018. On s'aperçoit que c'est devenu un rendez-vous et il y a une fidélisation du public qui était déjà venu l'année dernière mais il y a aussi une logique de parcours sur l'ensemble des sites qui participent à l'opération" explique-t-il.

"Une mini saison touristique"

Même enthousiasme à Chinon qui enregistre une hausse de fréquentation de 24% par rapport à Noel 2018. Deux fois plus de visiteurs qu'espéré, jusqu'à 10.000 entrées, à Villandry pour sa première participation à l'opération. A Amboise plus 35% de visiteurs et pour son responsable de la communication Samuel Buchwalder pas de doute, Noël devient une saison à part entière. "C'est une espèce ce mini saison touristique qui réemerge à une période où si on se retournait dix ou quinze ans en arrière, c'était vraiment la morte saison pour les châteaux et maintenant une période d'activité" observe-t-il.

"Années après années on voit une réelle progression en terme de fréquentation tout comme en terme de typologie de clientèle (...) ce ne sont plus que des locaux qui viennent mais des gens de beaucoup plus loin comme de la région parisienne mais aussi de la Bretagne, de Loire Atlantique, on sent qu'il se passe quelque chose au niveau national" complète Samuel Buchwalder

Une période à laquelle le château est tellement attaché qu'il a déjà choisi son thème pour l'édition 2020 de "Noël au pays des châteaux", ce sera : le château d'Amboise sous le neige.

De quoi faire rêver et attiser la curiosité des visiteurs un an à l'avance. Une chose est sûre, avec les bons chiffres de fréquentations de la saison estivale, l'année 2019 aura décidément été très belle pour les châteaux d'Indre-et-Loire.