Hausse des prix de l'énergie : les salles de spectacles touchées en Alsace, la Filature ferme deux mois

Depuis le 12 février 2023, les adeptes de la Filature à Mulhouse trouvent porte close. Avec une augmentation de la facture de gaz de 140 000 euros , Benoît André, directeur de la scène, a "cherché des solutions pour maintenir à flot la Filature et son budget, sachant que la Filature accueille l'orchestre symphonique de Mulhouse et toute la programmation de l'Opéra National du Rhin en plus de la programmation de la scène nationale. Nous devons donc la chauffer, l'éclairer, l'assurer, la sécuriser pour d'autres partenaires".

ⓘ Publicité

À lire aussi Face à la hausse des prix de l'énergie, des aides élargies et des démarches simplifiées pour les entreprises

Malgré une aide de la ville de Mulhouse, Benoît André n'a pas trouvé d'autres alternatives que de fermer la salle quand il n'y a pas de représentation. Déjà, de longues fermetures sont prévues, notamment pendant deux mois, du 11 décembre au 1er février 2024.

L'Opéra National du Rhin essuie aussi les conséquences de l'augmentation des prix de l'énergie. Deux représentations du mois de mai ont été annulées. Un moindre mal pour Alain Perroux, directeur de l'Opéra : "nous n'avons pas dû annuler toute une production". Le discours est le même qu'à la Filature : hausse des charges et du prix de l'energie, couplée d'une baisse des subventions.

Les petites structures menacées

L'augmentation du prix de l'énergie touche aussi les représentations hors salles de spectacle. Comme à Kingersheim, près de Mulhouse, où le festival international jeune public Momix a du déprogrammer 17 compagnies dans l'édition qui s'est achevée au début du mois. Pour Hélène Lantz, représentante du syndicat national des arts vivants dans le Grand Est "on n'a plus les moyens de créer, concrètement. Si on envisage pas un autre moyen de fonctionnement du financement de la culture ça va être très dangereux pour les petites structures, qui peuvent totalement disparaître." Le festival jeune public Momix a souffert d'une baisse d'environ 100 000 euros de subvention municipale.