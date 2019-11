Hausse importante des visiteurs dans les musées de Bayeux au mois d'octobre

Les musés de Bayeux ont accueilli près de 20 % de visiteurs de plus qu'en 2018, au mois d'octobre. Les 75 ans du Débarquement et la nouvelle exposition sur Games Of Throne y sont pour quelques chose.

Bayeux, France

Les touristes étaient nombreux au mois d'octobre à Bayeux. Le musée de la Bataille de Normandie, la Tapisserie et le Musée d'art et d'histoire Baron Gérard (MAHB) ont accueilli 48 121 personnes sur le mois. C'est une hausse de 18,2 %, en comparaison à 2018.

Le 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie a donc suscité un engouement chez les visiteurs, tout comme l'exposition sur la fameuse série Game of Thrones,à l'Hotel du Doyen. Cette dernière, qui présente les huit saisons brodées en tapisserie, a déjà attiré près de 24 000 personnes.

Conséquences aussi du mauvais temps

Ces chiffres vont jusqu'à étonner Loïc Jamin, maire adjoint en charge du tourisme, des musées, de la promotion de la ville et de la valorisation du patrimoine. "On est nous même surpris, même si on savait que ça allait être une bonne saison. _Il n'y a pas eu de baisse depuis l'été_. On s'attend toujours à des courbes descendantes, mais là au contraire l'activité s'est maintenue", explique l'élu, avant de continuer sur la météo : "La pluie que nous avons connu ces dernières semaines permet aussi d'avoir des chiffres élevés pour les vacances de la Toussaint."

Les musées de Bayeux devraient d'ailleurs dépasser les 550 000 visiteurs cette année. "Ce serait un record historique", pointe Loïc Jamin, même si l''affluence est en baisse depuis début Novembre.