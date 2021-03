Haut-Rhin : à quelques jours de Pâques, les boulangers confectionnent les lamalas

Le lamala (Haut-Rhin ) ou lemmele (Bas-Rhin), le petit agneau en génoise a toujours autant de succès à Pâques. On le trouve bien souvent sur la table du petit-déjeuner. Il est à déguster également à n'importe quelle heure, avec du café, un chocolat ou un thé.

Une tradition qui remonte au 16e siècle. Cette recette qui permettait à l'époque de se débarrasser des œufs non consommés pendant le carême.

Les boulanger au travail pour la confection du lamala ou lemmele

A l’époque, le fiancé offrait un lamala à sa fiancée en symbole d’amour et les enfants en recevaient au retour de la messe du dimanche de Pâques. Dans le Haut-Rhin, les boulangers sont à la fête pendant cette période. C'est le cas chez Didier Husser, un artisan installé à Turckheim près de Colmar.

Didier Husser confectionne depuis 25 ans des lamalas © Radio France - Guillaume Chhum

Des lamalas prêts à être dégustés © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage dans le laboratoire de Didier Husser à Turckheim Copier

"Il faut des œufs et du sucre que l'on mélange ensemble. Une fois que c'est bien monté, on ajoute de la farine et le tour est joué. La recette est facile, mais il faut ensuite beurrer les moules en terre cuite, faire cuire, démouler, nettoyer et ainsi de suite. C'est une préparation assez longue," confie Didier Husser.

La douceur de Pâques à partager

Le boulanger apprécie cette période qui vient après la confection des beignets. Elle annonce l'arrivée des beaux jours. " C'est un goût de biscuit. Ma recette est avant tout onctueuse," ajoute l'artisan Les clients viennent chez lui de partout, pour acheter plusieurs lamalas et les partager avec toute la famille. On peut l'ajouter au traditionnel lapin de Pâques.

Ce week-end, Didier Husser s'apprête à confectionner près de 400 lamalas pour les gourmands.

Quelques conseil pour bien réussir ses lamalas par Didier Husser Copier