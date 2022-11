Haut-Rhin : des amoureux du patrimoine sauvent une maison alsacienne du XVIe siècle

C'est une victoire pour les défenseurs des maisons alsaciennes. A Buschwiller, dans le sud du Haut-Rhin, proche de la frontière Suisse, une maison alsacienne va être sauvée, grâce à la mobilisation des amoureux du patrimoine.

ⓘ Publicité

Maison alsacienne destinée à la démolition

Cette maison est installée au 16 rue de Rentzwiller depuis 1554, ce sont les renseignements qu'a eu Hugo Digiano, habitant d'Oltingue et membre de l'association pour la sauvegarde de la maison alsacienne . Avec son ami Jérémie, ils ont ouvert une cagnotte sur internet , pour lever des fonds pour sauver cette maison. Ils ont récolté plus de 10.000 euros, avec une centaine de donnateurs.

Le démontage a commnécé depuis le début du mois de novembre © Radio France - Guillaume Chhum

Une somme qui permet de déconstruire la maison, pour la reconstruire ailleurs, sur Buscwhiller, espèrent les défenseurs du patrimoine alsacien.

Course contre-la-montre

Le promoteur qui a récupéré le terrain a donné jusqu'au 28 novembre pour faire place nette sur le terrain de la maison. Depuis, des bénévoles et un charpentier de Ferrette, sont au travail pour numéroter, démonter avec soin, mettre sur des palettes le bois de cette maison, pour pouvoir ensuite la remonter. Les passionnés ont aussi eu le coup de pouce de la mairie de Buschwiller.

Une maison qui est restée en bon état, malgré les années © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est un bijou, des maisons comme on en fait plus. Tout est en chêne et la structure est superbe et tout est en parfait état. On a eu raison de la sauver," s'enthousiasme Hugo Digiano. "Chaque jour, il y a presqu'une maison alsacienne qui disparait. Il faut sauvegarder ce patrimoine et surtout ne pas le jeter à la poubelle" explique le jeune homme.