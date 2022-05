Haut-Rhin : les pêcheurs sont inquiets, le niveau des cours d'eau est très bas

C'est l'inquiétude à la fédération de pêche du Haut-Rhin. Il est tombé très peu de pluie ces dernière semaines. Cela a un fort impact sur les cours d'eau qui sont au plus bas. Ils ont les mêmes niveau qu'au mois d'août, alors que nous sommes fin mai.

Crainte des pêcheurs pour cet été

Dans le Haut-Rhin, la Doller est au plus bas, tout comme la Thur, ou encore la Weiss et la Lièpvrette. Ca va un peu mieux pour la Lauch et la Largue.

Conséquences de cette situation : les pêcheurs sont appelés à moins se rendre sur les étangs pour pratiquer leur activité. Ils sont invités aussi à surveiller les cours d'eau et relever les températures. "Lorsque la température atteint et dépasse 18 degrés dans les cours d'eau, il est recommandé de ne pas pêcher les truites fario. Pour l'instant il n'y a pas de danger sur les poissons, puisque l'eau est fraîche et nous sommes en début de saison," explique Emilien Bordier, le directeur de la fédération de pêche du Haut-Rhin.

Les autorités interpellées sur la situation critique

Cela pourrait se compliquer cet été, si il ne pleut pas dans les prochaines semaines. Les pêcheurs ont alerté les autorités, pour mettre en place très rapidement des mesures de restriction d'eau. On leur a répondu que le niveau des cours d'eau n'était pas encore au seuil d'alerte.

La dernière alerte remonte à il y a deux ans lorsque la canicule et la sécheresse avaient sévi à l'été 2020. La pêche avait été interdite dans certains secteurs du Haut-Rhin.