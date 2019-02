Haut-Rhin : Lucie Lanniel prête à partir pour son 23e carnaval de Venise

C'est l'un des plus prestigieux carnaval dans le monde, Lucie Lanniel, une haut-rhinoise âgée de 85 ans s'apprête à participer à son 23e carnaval de Venise. Cette ancienne couturière confectionne chaque année, un nouveau costume. Cette année c'est celui de l'impératrice Eugénie.

Soultzmatt, France

Elle est âgée de 85 ans et depuis 23 ans elle participe aux festivités du carnaval de Venise qui démarrent ce week-end. Lucie Lanniel, une habitante de Soultzmatt et ancienne couturière confectionne elle-même ses costumes.

Elle et va défiler avec dans la cité italienne avec toujours le même plaisir et le même enthousiasme. Cette année elle portera une longue robe en soie de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Elle aura une traîne d'1 mètre 50.

Un an de travail pour faire son costume

Pour fabriquer son costume, Lucie Lanniel s'y est mise au mois de juin, c'est presque un an de travail. Elle a travaillé dans des grandes maisons de couture à Paris.

Son plaisir, c'est de défiler avec un nouveau costume chaque année.Des costume qu'elle garde soigneusement dans une armoire.

Quand je suis là bas, je ne suis plus Lucie Lanniel, je suis le personnage que je représente. Je vais avoir 85 ans et j'espère aller au carnaval de Venise encore une ou deux fois," Lucie Lanniel

Lucie Lanniel enfilera le costume de l'impératrice Eugénie Copier

La longue robe en soie de l'impératrice Eugénie prête à défiler au carnaval de Venise © Radio France - Guillaume Chhum

Le petit sac n'a pas été oublié © Radio France - Guillaume Chhum

Lucie Lanniel fait le voyage pour cinq jours. Mais défiler n'est pas de tout repos : il est interdit de tousser, de se moucher , on ne peut pas boire, ni aller aux toilettes.

Émerveillée par la beauté des costumes

Lors de son premier voyage à Venise, cette habitante de Soultzmatt, était venue sans costume et c'est en voyant leur beauté, qu'elle a voulu à son tour en confectionner un et défiler avec. Elle s'est prise au jeu et ce jeu dure depuis 23 ans.

La haut-rhinoise fêtera ses 85 ans au mois de juin, elle espère, si sa santé va bien, participer encore à 3 ou 4 carnavals de Venise .

Elle espère transmettre le virus à ses petits enfants.

Lucie Lanniel bientôt prête pour défiler au carnaval de Venise © Radio France - Guillaume Chhum