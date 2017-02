Haut-Rhin : neige au Massif vosgien, auberges et hôtels font le plein

Alors que les vacances de la zone C ont démarré et que la neige a fait son grand retour dans le Massif vosgien ce week-end, les hôteliers font le plein de réservations et de couverts. Sur l'ensemble de la vallée de Kaysersberg (Haut-Rhin), les 6.000 lits touristiques sont occupés à plus de 70%.

Dans le Massif Vosgien, il y avait foule ce week-end. Après les températures douces de la semaine dernière, la neige a refait son apparition ce samedi. De leur côté, les vacanciers de la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris, Versailles, Créteil) sont arrivés ou en partance. Résultat, chez les hôteliers, les réservations s'accumulent.

Ces derniers jours, pour Jean-Marc Duportail, patron de l'auberge du Blancrupt à la station du Lac Blanc, le nombre de couverts pendant le service de midi a battu des records : jusqu'à 300 personnes sont passées au self. Un record ! Conclusion : après un démarrage difficile, le mois de janvier a été bon et même meilleur que l'an passé :

Côté nuitées, on peut héberger 40 personnes. On a fait le plein tous les week-ends du mois de janvier et là, vacances oblige, on est complet jusqu'au mois de mars. Mais surtout, que les gens continuent de nous appeler ! Si on peut pas les loger, on leur suggérera les bonnes adresses de confrères ! On travaille tous en réseau ici !

Comment expliquer cette affluence ?

A l'auberge du Blancrupt, les touristes viennent des quatre coins de l'Europe. Exemple : Marek, manteau dégoulinant de neige et tasse de chocolat chaud en main, est originaire de République tchèque :

On est tout un groupe d'amis venus de Bruxelles, on travaille à la Commission européenne.

Pour les familles parisiennes qui veulent profiter de la neige sans faire des heures de route, le Massif vosgien est la destination idéale. Nicolas, parisien d'adoption et originaire de Souffelwersheim, est resté fidèle au Massif vosgien de son enfance, il y est venu avec son épouse et leurs deux filles :

Ce n'est pas loin de notre domicile parisien et de chez mes parents dans le Bas-Rhin, ça permet de voir de la neige partout et d'oublier la pollution parisienne. Après, le Massif est moins réputé que les Alpes, certes... On pense qu'il n'y a pas forcément de neige, alors que si : tout ça est peut-être dû à un défaut de communication.

En tout, sur l'ensemble de la vallée de Kaysersberg, 6.000 lits touristiques sont disponibles. La plupart sont déjà réservés, explique Christophe Bergamini, directeur de l'office de tourisme :

On est à plus de 75% de taux de remplissage sur les meublés, sur l'hôtellerie on est à plus de 85%. Et on est plutôt optimiste, car ça va bientôt être au tour de nos 'touristes de proximité', venus de la région Grand Est.

Après les familles parisiennes effectivement, ce sera au tour des tribus du Grand Est de venir se détendre : dans la grande région, les vacances démarrent ce samedi 11 février.