Haut-Rhin : une association est aux petits soins avec des chevaux abandonnés ou maltraités

A Sainte-Croix-en-Plaine près de Colmar, l'association Animal's Dream est aux petits soins avec des chevaux blessés ou maltraités. Elle les récupère, les soigne et en prend soin jusqu'à la fin de leurs jours. Ce sont des passionnés qui sont à la tête de cette structure qui existe depuis trois ans.

L'association a été lancée il y a trois ans, elle s'appelle Animal's Dream. Elle a été fondée par Pascale Peter et sa fille Clara, deux passionnées de chevaux. La présidente Pascale Peter est cavalière depuis une quarantaine d'années, elle possède des chevaux depuis 13 ans.

Une vingtaine de chevaux sont accueillis à Sainte-Croix-Plaine, ils choyés et soignés par les bénévoles de l'association.

Une "famille " auprès des chevaux blessés ou abandonnés

Des propriétaires de chevaux qui ne peuvent plus s'en occuper se rapprochent d'Animal's Dream. Les animaux sont nourris, soignés et remis sur pattes. Ils peuvent ainsi finir leur vie beaucoup plus sereinement dans les box de l'association.

Tous les jours, des bénévoles viennent s'en occuper, appuyés d'un vétérinaire. Pour financer les soins, une cotisation est demandée par l'association, vous pouvez ainsi faire des balades avec les chevaux. La présidente Pascale Peter commercialise aussi des produits alimentaires équins, il y a aussi de la location d'étalons pour des saillies, car entretenir les chevaux a un coût.

Des passionnées à la tête de l'association

Pascale Peter et sa fille Clara sont des passionnées de chevaux. "Une fois qu'ils rentrent chez nous, ils font partie de notre famille. On les propose en prêt selon les besoins des cavaliers, ils restent toujours sous notre responsabilité, pour assurer leur bien-être et leur sécurité," souligne Pascale Peter.

Tous les dons pour l'association sont les bienvenus, ils permettront de financer l'accompagnement des animaux, pour qu'ils aillent mieux.