Haute-Garonne : maintien des feux d'artifice du 14 juillet mais festivités adaptées à Toulouse

Comment maintenir les festivités du 14 juillet en pleine vigilance orange alors que les températures dépassent les 34 degrés ? A Toulouse on met les petits plats dans les grands. Brumisateur, lances à eau et murs d'eau seront installés le long de la Garonne rive gauche.

Avant tout cette précision de taille : la préfecture de Haute-Garonne autorise les feux d'artifice prévus par les communes et ce sur l'ensemble du département.

Brumisateur, murs d'eau et lances à eau

Le feu d'artifice du 14 juillet à Toulouse est donc maintenu. Il doit être tiré depuis 24 radeaux et barges au milieu de la Garonne à 22h30. Ce qui est chamboulé c'est le début des festivités prévues pour la fête nationale. Le concert géant est retardé d'une demi-heure, il débutera à 19H00 pour qu'il démarre à l'ombre.

Gourdes et bouteilles d'eau sont autorisées, habituellement c'est interdit pour raisons de sécurité..

Des brumisateurs vont être installés Prairie des filtres, les enfants vont adorer, il y aura même des lances à eau pour rafraîchir le public et des murs d'eau (sorte de cascade de rue) installés promenade Henri Martin et cours Dillon, sans oublier bien sûr des points d'eau pour se réapprovisionner et les recommandations de rigueur ; venir avec casquette ou chapeau.

Le site des festivités rive gauche n'ouvre qu'à partir de 17h (pas avant pour éviter de s'agglutiner).