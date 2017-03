Haute-Garonne : ouverture de la pêche à la truite samedi pour 30 000 passionnés

Entre loisirs et mission écologique les pêcheurs de Haute-Garonne ont beaucoup à faire. Mais quel est l'état de nos cours d'eau en la matière? Olivier Plasseraud, le directeur de la fédération départementale de pêche répond.

"Il n'y a plus de poissons dans nos rivières!"

On entend régulièrement ce constat. Et par endroit, ce n'est pas totalement faux! Mais cela ne vaut pas pour la pêche à la truite. Olivier Plasseraud, le directeur de la fédération de pêche de Haute-Garonne est formel : "En réalité, les choses sont contrastées. La truite vit loin des hommes, comme c'est un poisson d'eau froide elle vit dans nos montagnes où l'activité humaine s'est peu développée [donc elle est "protégée"] dans des conditions naturelles authentiques et avec des conditions de pêche aussi naturelles que possible donc ça va bien. La seule préoccupation pour la truite c'est l'activité hydroélectrique" qui peut gêner l'espèce. En revanche, en plaine, la situation est moins positive. Olivier Plasseraud ne nie pas que certaines espèces comme les barbeaux ou les ablettes se font rares : "en plaine on a un cumul des activités humaines donc c'est plus compliqué et dégradé. On a tendance à penser que la pollution est le principal problème alors que le plus gros souci c'est l'hydromorphologie c'est à dire l'absence des cailloux qui ont été enlevés des lits des rivières depuis très longtemps, l'absence de transports solides à cause des barrages" Tout un environnement qui permettait aux poissons de vivre.

Le triple rôle des pêcheurs haut-garonnais

La fédération de pêche de Haute-Garonne se pose comme un "vigile de l'eau". Olivier Plasseraud définit trois types de relation à la nature : "le pêcheur c'est à la fois un usager puisqu'il pratique son loisirs, c'est aussi un gestionnaire puisqu'il surveille les cours d'eau, les "empoissonne" éventuellement ou les aménage et c'est un observateur ou une mémoire du milieu : il prévient en cas de pollution et il a la mémoire, par transmission orale, de ce qui se pêchait jadis. Nous faisons aussi des prélèvements réguliers pour suivre les populations de poissons et en estimer de façon quantitative les abondances". La fédération participe également à la cartographie précise des cours d'eau lancée par le ministère de l'environnement en 2015.

Appel à la prudence

A l'occasion de l'ouverture de la pêche à la truite, Enédis (le nouveau nom d'EDF) et RTE (réseau de transport d'électricité) relancent leur campagne "Electricité prudence" pour sensibiliser les pêcheurs à la proximité des lignes électriques et au risque d'électrocution. Il y a même au niveau de la région une nouvelle signalétique aux abords des zones à risques. La saison se terminera le 17 septembre.