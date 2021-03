Haute-Loire : deux cent personnes dansent en soutien au monde de la culture au Puy-en-Velay

Les occupants de la Couveuse de Chadrac en Haute-Loire viennent d'organiser une nouvelle manifestation de soutien au monde de la culture. Envrion deux cent personnes ont répondu à leur appel et participé à une "marche colorée et festive" qui s'est achevée devant la préfecture du Puy-en-Velay.

Voilà une semaine qu'ils occupent la Maison pour Tous de Chadrac en Haute-Loire. Les intermittents du spectacle membres du collectif CIP 43 viennent d'organiser une marche entre l'établissement culturel et la préfecture du Puy-en-Velay ce samedi 27 mars.

Entre cent cinquante et deux cent personnes ont répondu à l'appel et organisé une danse collective devant la préfecture au son de la fanfare du collectif.

Le collectif réclame le retrait de la réforme d’assurance chômage, dont on a appris cette semaine qu'elle pourrait entraîner des baisses d'allocation pour un million de chômeurs, "la reprise de l’activité dans tous les secteurs de la culture, de l’évènementiel, de la restauration, de l’hôtellerie, du tourisme … avec la mise en place d’un soutien financier massif aux emplois et aux lieux de diffusion de l’art" ainsi qu'une "prolongation de l’année dite « blanche » et son élargissement à tous les travailleurs précaires".