Haute-Loire : la passerelle himalayenne la plus longue de France ouvrira début avril

Il ne faudra pas avoir le vertige ! Début avril, randonneurs et cyclistes pourront traverser les gorges du Lignon en empruntant la plus longue passerelle himalayenne de France : 268 mètres entre les deux rives, à 63 mètres du sol pour relier Saint-Maurice de Lignon et Grazac.

Lorsqu'on approche de la passerelle, la prouesse technique saute au yeux. L'édifice est impressionnant avec ses câbles sous pression enfoncés dans la roche parfois jusqu'à 15 mètres de profondeur pour supporter cette passerelle de quasiment 270 mètres de long.

Les enjeux locaux

Le chantier aura duré 5 mois et devait être impérativement se tenir de septembre à janvier, pour perturber le moins possible la nature à l'approche du printemps. L'objectif reste aujourd'hui de protéger les riverains qui vont voir passer autour de chez eux des milliers de personnes dans les mois qui viennent. Une réunion d'information est d'ailleurs organisée par la mairie de Saint-Maurice-de-Lignon au mois de mars. Le dernier enjeu sera la sécurité pour éviter que les visiteurs empruntent des chemins dangereux. Tout sera balisé autour mais cela n'empêchera sans doute pas certains de prendre des risques. D'ailleurs les pompiers du Grimp, spécialisés en milieu périlleux, sont venus reconnaître les lieux la semaine dernière pour se préparer à des interventions quand la saison touristique battra son plein.

L'accès est pour l'instant strictement interdit au public. © Radio France - DV

Quel sera le succès de la passerelle ?

Des visiteurs pour certains très impatients qui viennent déjà fureter autour de l'édifice alors qu'il n'est pas encore ouvert au public. Impatience que comprend le président de la communauté de communes des Sucs Daniel Favier : "Nous le sommes aussi de pouvoir l'ouvrir au public, vu la pression qu'on a des deux cotés de la passerelle ! Mais tant mieux ! C'est quelque chose de nouveau qu'on a pas l'habitude de voir".

C'est pour cela que la passerelle pourrait vite devenir un passage obligé des promeneurs et des cyclistes dans le secteur. Et c'est un peu ce qui inquiète le maire de Saint-Maurice de Lignon, Alain Fournier : "il s'agit surtout de veiller à la tranquillité des riverains. C'est pour cela qu'on a cette réunion avec eux pour pouvoir leur expliquer comment ça allait se passer au démarrage. Il y a aune part d'inconnu et c'est un des plus gros investissement qu'on ait eu dans la région. On pourrait avoir des dizaines de milliers de visiteurs".

Le nom officiel de cette passerelle himalayenne au-dessus du Lignon sera connu le 3 mars prochain avant donc une ouverture au public début avril, histoire de tester la popularité du lieu pendant les vacances de Pâques et le pont de l'Ascension