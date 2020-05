Haute-Loire : le Festival de musique classique de la Chaise-Dieu n'aura pas lieu cet été

C'est un rendez-vous incontournable de la musique classique, essentiellement sacrée. Mais il ne pourra pas avoir lieu cet été à La Chaise-Dieu en Haute-Loire. L'édition 2020 devait réunir un millier d'artistes et 20.000 spectateurs du 20 au 30 août prochain. La décision a été prise ce samedi par le Conseil d’administration de l’association "Festival de La Chaise-Dieu", présidé par Gérard Roche. Le programme de la 54e édition avait été rendu public mi-avril.

La direction du festival a estimé que les conditions n'étaient plus réunies pour assurer le bon déroulement de cette édition. Le Festival ayant notamment une dimension internationale, ce qui entraîne des contraintes sanitaires trop importantes pour sécuriser le public, les spectateurs, les équipes techniques et les très nombreux bénévoles.

Internat d'excellence musique

Autres difficultés incontournables, les particularités géographiques et logistiques du Festival, ainsi que sa ligne artistique principalement dédiée à la musique symphonique et sacrée en grands effectifs. Le tout est incompatible avec une reconfiguration respectant les mesures-barrière. L'idée d'un report à l’automne prochain a aussi été écartée. Cette annulation n'est pas une première dans l'histoire du Festival de La Chaise-Dieu, puisque les organisateurs avaient également dû renoncer à sa tenue en 1970 et en 1972.

Les organisateurs précisent que dès l’automne prochain, le Festival reprendra ses activités de résidence, dans le cadre de ses "rendez-vous en saisons", et d’éducation artistique et culturelle, notamment en s’impliquant dans l’ouverture prévue d’un internat d’excellence musique au Collège Henri-Pourrat de La Chaise-Dieu. Un projet porté par le Département de la Haute-Loire, le Rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand, en partenariat avec l’Orchestre national d’Auvergne et le Conservatoire du Puy-en-Velay.

Le 55e festival de musique sacrée aura lieu du 19 au 29 août 2021 © Maxppp - Claude ESSERTEL

La 55e édition du festival aura lieu du 19 au 29 août 2021 et sera en partie inspirée de l’édition 2020 annulée. L'organisation adressera dans les prochaines semaines au public une série de "cartes postales" estivales. Interviews, reportages et captations de concerts qui leur permettront de garder le lien avec l’esprit de partage et de convivialité qui, depuis 1966, anime en musique l'abbaye millénaire au cœur d’une nature préservée. Les spectateurs adhérents de l’association "Festival de La Chaise-Dieu" ayant acheté des billets pour cet été sont invités à se rapprocher de la billetterie pour obtenir leur remboursement, leur conversion en avoir 2021 ou en dons défiscalisables.

Billetterie : 04.71.00.01.16 ou reservation@chaise-dieu.com