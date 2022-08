Haute-Loire : le festival de La Chaise-Dieu retrouve toute sa grandeur

La musique classique reprend complètement ses droits au festival de La Chaise-Dieu. Après l'annulation en 2020 et une édition restreinte en 2021, le festival altiligérien retrouve sa configuration normale, avec ses rendez-vous en extérieur et le retour des grandes formations symphoniques.

Le festival de La Chaise-Dieu débute le 18 août, non pas en Haute-Loire mais dans la Loire, avec un premier concert à la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, celui du choeur britannique Tenebrae Choir. Des concerts sont prévus aussi à Ambert dans le Puy-de-Dôme, et évidemment en Haute-Loire, au Puy-en-Velay, à Brioude et à La Chaise-Dieu, lieu central du festival de musique classique qui attire 20.000 personnes pendant dix jours (jusqu'au 28 août).

Retour des orchestres symphoniques

Pour cette 56e édition, le festival altiligérien retrouve sa configuration d'avant Covid, après l'annulation en 2020, et une édition restreinte en 2021. "C'est une programmation qui rend hommage au festival de La Chaise-Dieu avec tout ce qui fait que le festival est grand, et notamment le retour des grands ensembles symphoniques français et internationaux, dont on a été privé en 2020 et en 2021", commente le nouveau directeur général du festival, Boris Blanco. Arrivé à la tête du festival en mars 2022, il n'a pas travaillé sur la programmation de cette 56e édition mais n'en est pas moins enthousiaste.

Le violoniste cite la présence du Berliner Symphoniker, qui était déjà présent en 2016 à La Chaise-Dieu, ou de l'orchestre national de Belgique, invité pour la première fois, et qui donnera deux concerts dont l'un autour de l'oeuvre de César Franck, dont on fête le bicentenaire cette année. Au volet des grands ensembles, Boris Blanco se dit aussi "très impatient" de découvrir le Stabat Mater de Poulenc interprété par l'Ensemble Aedes et l'orchestre Les Siècles. Pour une expérience plus intimiste, vous pourrez écouter notamment le pianiste Adam Laloum pour un récital autour de Brahms et Schumann ou encore le comédien Lambert Wilson réciter des poèmes de Liszt, avec Robert Muraro au piano. Le détail de la programmation est disponible ici.

Priorité à la jeunesse pour l'édition 2023

Et à quoi doit-on s'attendre pour 2023 et la première programmation de Boris Blanco ? La priorité sera la jeunesse, prévient le nouveau directeur général : "il y a un problème de renouvellement du public pour la musique classique en général, et je pense que La Chaise-Dieu fait partie de ces lieux où on a les moyens de trouver des solutions". Boris Blanco espère aussi que les artistes de "la jeunesse musicale française, qui s'exporte sur les scènes du monde entier, trouve à La Chaise-Dieu un endroit où elle s'exprime". Le jeune violoniste de 29 ans a une autre ambition pour le festival alitiligérien, c'est "d'aller plus loin dans le grandiose", car selon lui, "La Chaise-Dieu a toujours été un endroit où on voyait des choses folles et des choses qu'on ne voyait pas ailleurs et _il faut qu'on retrouve ce sens d'une grande fête_, d'une grande célébration de la musique. Dans un festival il y a une sorte de folie douce, quelque chose d'hors du temps qui fait qu'on se pose et que pendant dix jours dans un petit village de la Haute-Loire, plus de 20.000 personnes viennent pour écouter de la musique... il faut qu'on retrouve le sens de cette folie".