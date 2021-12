Haute-Loire : ski de fond et tir à la carabine, le biathlon dans le mille aux Estables

C'est le dernier weekend des vacances scolaires et contrairement aux à l'an dernier, il y a eu du monde dans nos stations de ski qui ont bien profité de l'enneigement précoce, notamment en Haute-Loire, aux Estables, dans le massif du Mezenc. Des petits et des grands à l'espace de ski de fond et l'occasion aussi de découvrir de nouvelles disciplines comme le biathlon. C'est l'un des sports d'hiver en vogue depuis quelques années, mis en lumière par les résultats de Martin Fourcade et de l'équipe de France et boosté aussi par des diffusions à la télé, en clair, sur la chaine l'Equipe 21.

"Ce qui plait c'est la partie ludique qui amène un plus au sport" explique Flavie Bonnefoy, l'une des monitrices des stages de biathlon organisé pendant les fêtes aux Estables. "Il faut de la concentration pour avoir toutes les cibles et pour les enfants ça canalise leur énergie. Ca leur donne un but : ce n'est pas seulement faire du ski en s'ennuyant un peu et en se fatiguant. Là ils vont plus se donner à fond". Pendant cette deuxième semaine de vacances, le stage a rassemblé 6 participants , 5 enfants et un adulte. C''est peut-être d'ailleurs lui, Cyril, qui est le plus enthousiaste, ravi de sa semaine à skier et à tirer à la carabine : "Je suis comme un gamin ! Ce sport me plait énormément, je le regarde à la télé. D'arriver sur le pas de tir essoufflé et de gérer comme ça, c'est impressionnant !". Cyril qui a passé la semaine aux Estables avec son fils Elio, presque déjà un spécialiste : "On a fait du tir couché et debout. Sauf que debout c'est plus dur parce qu'on a moins d'équilibre".

Reportage pendant un stage de biathlon aux Estables Copier

Enzo de son coté s'est retrouvé un peu par hasard dans ce stage, avec son copain Alexis. "Je m'ennuyais un peu ces temps-ci, du coup on a demandé à Alexis de faire du biathlon avec moi. Il a dit oui donc on en a fait toute la semaine" raconte-t-il. Et pas facile de se mettre dans le tempo. Surtout sur la partie à ski, le skating. Du coup Enzo avait sa préférence : "le tir à la carabine ! Parce que je suis plus fort dans cette discipline qu'en ski. J'ai moins galéré !". Justement, pouvoir compenser des lacunes dans l'une des deux activités c'est tout l'intérêt du biathlon explique Jeff Aoustet, l'un des moniteurs : "quand on arrive sur le pas de tir, on peut très bien être premier, si on arrive pas à assimiler la concentration, le souffle et la dextérité, on peut vite tomber dans le classement". Et qui sait, après ce stage, dans ce petit groupe se cachait peut-être le futur Martin Fourcade de Haute-Loire...