Haute-Loire : une fresque murale sélectionnée pour la finale d'un concours d'art

À vos votes ! Ce dimanche 19 février se clôturent les votes pour le French Golden Street Art 2022. Une fresque peinte sur un immeuble de la commune d'Aurec sur Loire figure parmi les dix finalistes. Rendez vous sur le site du concours.

L’œuvre a été réalisée par l'artiste Aéro, sur la façade d’un immeuble l'entrée de la ville. Elle représente comme vous pouvez le voir ci-dessous, le portrait d'un vieil homme, barbu et portant un bonnet. Il regarde deux enfants qui lui font face et qui se tiennent la main. Il dédie sa fresque à tous ceux qui continuent à transmettre leurs connaissances, et à tous ceux qui continuent à apprendre d’eux.

