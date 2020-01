Haute Maurienne : le 19e festival d'accordéon bat son plein à Termignon

Termignon, France

Le festival national d'accordéon bat son plein à Termignon. La commune de Haute Maurienne accueille du 25 au 31 janvier la 19e édition de ce rendez-vous musical. 19 ans de valses et de bal-musette, mais aussi de rencontres et de fiesta dans le village. Forcément, en autant d'éditions il s'en est passé des choses et tout le monde a une anecdote à raconter.

Reportage au festival national d'accordéon de Termignon

Des histoires dans chaque recoin du village

"Les histoires de Termignon", ça ferait un bon titre de roman. Mais ce n'est pas vraiment le genre d'histoire qu'on lit aux enfants avant d'aller se coucher. "On a eu des couples qui se sont formés, d'autres séparés, des mariages, des naissances, et même des conceptions !", s'amuse Pollux, le programmateur musical du festival.

Daniel Gainetinoff, le monsieur loyal de l'événement se souvient de moments passés avec les musiciens : "dans un bar, l'un avait pris des cuillères et l'autre des louches. Ça tapait sur le bar, ça jouait de partout une mélodie incroyable. Soudainement il s'est laissé emporter et avec ses louches il a tapé sur des lustres qui ont explosé de partout mais ça faisait partie de l'ambiance. La propriétaire du bar regardait et applaudissait !"

Nicolas Joly

Remettre l'accordéon au goût du jour

Ce festival c'est aussi l'occasion de faire changer le regard des gens sur l'accordéon et de montrer que c'est tendance. C'est ce que pense Maxime, 14 ans. Il est le premier cette année à monter sur la scène avec les musiciens amateurs et il a un message pour ceux qui disent que l'accordéon c'est dépassé. "Ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas écouté. Ce que j'aime c'est qu'on peut tout jouer et qu'on n'a pas besoin d'un accompagnement pour mettre l'ambiance. Pas besoin de batterie ou autre, on fait valser les gens."

Frédéric Deschamps, président de la Confédération Mondiale de l'Accordéon était sur place pour repérer les futurs talents

On l'oublie souvent mais l'accordéon est un instrument récent à l'échelle de la musique. Les premiers véritables modèles datent des années 1830. On en trouve encore aujourd'hui dans la musique pop. Laurent Robert, professeur de musique voit de plus en plus de jeunes s'inscrire à ses cours : "C'est de la folie, notamment à des artistes comme Claudio Capeo. Depuis deux ou trois ans je suis obligé de refuser du monde !"