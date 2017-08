Haute-Saône : et si pour vos vacances vous testiez l'Accueil paysan ?

Et si vous passiez des vacances autrement ? A la ferme par exemple ! C'est possible grâce à l'association Accueil paysan. En Franche-Comté, 33 fermes proposent des séjours. C'est le cas dans le moulin d'Annelies à Melisey en Haute-Saône, hollandaise d'origine et franc-comtoise d'adoption.

Cet été pourquoi ne pas tester les vacances à la ferme ? L'association Accueil paysan fête ses trente ans cette année et propose des séjours chez de petits agriculteurs. C'est le cas dans le moulin d'Annelies à Melisey en Haute-Saône. Hollandaise d'origine et franc-comtoise d'adoption depuis 20 ans, elle explique comment se passe l'Accueil paysan dans son moulin : "Nous avons un troupeau de chèvres et aussi des ânes, ainsi qu'une basse-cour. Avec le lait de nos chèvres nous faisons du fromage, que nous allons ensuite vendre sur des marchés du département. Et puis grâce à la ferme on accueille aussi évidemment des touristes."

La plupart des gens ne savent pas trop comment ça se passe la vie à la ferme." Annelies, agricultrice

Alors entre la traite des chèvres et la fabrication du fromage, les journées d'Annelies sont bien chargées. Mais elle prend toujours le temps pour partager son travail avec les campeurs : "La plupart des gens ne savent pas trop comment ça se passe la vie à la ferme, alors je leur explique et je leur montre comment je m'occupe des chèvres, comment je fais le fromage. Et ça étonne surtout les Allemands, et les Hollandais. Là-bas les petites exploitations agricoles ça n'existe presque plus."

Annelies, l'agricultrice prend toujours le temps pour expliquer aux campeurs comment se passe la vie à la ferme. © Radio France - Olivia Chandioux

Et justement en ce mois d'août la majorité des campeurs est hollandaise. Suzanne est venue avec son mari et ses trois enfants. Sa famille s'adapte très bien au camping à la ferme : "Nous sommes en pleine nature, tout est si vert. Et puis les poules, les ânes, les paons, pour mes enfants c'est génial. Ils ont de quoi s'amuser toute la journée." La cohabitation avec les ânes peut parfois s'avérer loufoque. Junika, qui habite Amsterdam, en a fait les frais : "Pour revenir du parking, jusqu'à la tente, je dois traverser le champ où sont les ânes. Hier j'avais une baguette de pain qui dépassait de mon sac, un des ânes s'est approché derrière moi, il en a mangé la moitié, donc j'ai du aller me racheter une baguette!"

Suzanne, hollandaise de 38 ans est venue avec son mari et ses quatre enfants "pour se mettre au vert". © Radio France - Olivia Chandioux

Et pour une nuit sous la tente au Moulin Begeot à Melisey chez Annelies, comptez six euros.