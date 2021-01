Haute-Saône : la station de la Planche des Belles-Filles frôle le record de fréquentation

En une semaine, il est tombé un mètre de neige au sommet de la Planche des Belles-Filles. Les Nord Francs-Comtois en ont profité pour chausser les après-skis. Une affluence telle, que les gendarmes sont intervenus ce samedi et ce dimanche pour réguler la circulation.

D'après le responsable de la station, Laurent Asselin, c'est du jamais vu : "Le parking est plein et même en dehors du parking, les gens vont se garer beaucoup plus bas", explique-t-il le sourire aux lèvres. Un record de fréquentation pourrait même être battu. "Quand il y a des grosses affluences au niveau du ski alpin on vend, entre 600 et 800 forfaits par jour. Au vu du nombre de véhicules présents, je pense qu'on est un petit peu au-dessus."

Le parking de la station, le dimanche © Radio France - Mado Oblin

Au programme : luge et raquettes

Malgré l'épais brouillard, il y avait beaucoup de monde sur les pistes de luges. Sandrine a retrouvé des amis : "On s'est retrouvés à cinq familles, on s'est dit que c'était un bon moyen de profiter des derniers jours de vacances", raconte l'audincourtoise.

Le brouillard ne s'est pas levé ce dimanche 3 janvier © Radio France - Mado Oblin

Les remontées mécaniques étant toujours fermées, les promeneurs se sont tournés vers les raquettes et le ski de fond. Germain, le responsable du magasin enchaîne les clients : "On limite la casse, tous les jours depuis mardi on est plein, le matin et l'après-midi. J'ai 80 paires de raquettes qui ont été louées ce matin, elles sont rentrées à 13h et qui sont déjà reparties une heure après", témoigne-t-il.

Sa seule frustration c'est de ne pas pouvoir louer de skis alpins, surtout que "la Planche n'avait pas été aussi enneigée depuis trois ans".

Et la neige devrait être au rendez-vous toute la semaine, de nouvelles chutes sont prévues sur le sommet mercredi.