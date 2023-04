Haute-Saône : le festival Rolling Saône à Gray toujours en quête de ses festivaliers

A un mois du festival Rolling Saône à Gray (du 18 au 20 mai 2023), entre 30 et 40% des billets ont été vendus. A cette période, plus de la moitié des billets auraient dû être vendus. "C'est timide, modéré mais ça vient petit à petit", se veut rassurant Christophe Laurençot, le maire et organisateur de ce festival. D'autant plus que cette année, la programmation est encore très riche.

Un pass trois jours à moins de 60 euros

"En ayant contacté mes collègues organisateurs de festival à cette même période, on est sur les mêmes tendances, c'est calme, timide mais on ose espérer qu'après les vacances et la météo clémente, les gens vont acheter leur billet ", ajoute le maire de Gray.

Le contexte social actuel avec la réforme des retraites , l'inflation, la guerre en Ukraine "je remarque en étant sur le terrain que les gens n'arrivent pas à se projeter sur le court-terme déjà. Les gens vivent semaine par semaine et se disent qu'ils ont le temps de décider s'ils y vont ou pas. De plus en plus, au niveau des spectacles et festivals, il y a cette tendance d'attendre le dernier ou presque", complète Christophe Laurençot.

L'organisateur ne se montre pas inquiet "tout peut aller très vite. Un pass trois jours c'est moins de 60 euros et c'est trois entrées. La tendance aussi, ce que l'on remarque, c'est que les gens achètent un pass pour une journée parce qu'ils veulent voir tel ou tel artiste", poursuit le maire de Gray.

Le pass trois jours est à 58 euros en prévente, 28 euros le pass journée. Si vous achetez vos billets sur place, ce sera dix euros de plus pour les deux.

Plus de 20.000 festivaliers attendus

Cette année, la programmation n'a rien à envier des plus grands festivals. Kendji Girac, Benjamin Biolay, The Avener sont les quelques noms têtes d'affiche de cette 15e édition. "Au début on avait 800 festivaliers, on espère en avoir 24.000 au maximum cette année. Et surtout c'est une programmation qui nous correspond de plus en plus, c'est-à-dire le côté familial en début de soirée et puis en fin de soirée, ça envoie du lourd avec les Dj et surtout le rock le jeudi", détaille Christophe Laurençot.

"On a réussi à faire une belle soirée rock le jeudi . On en parlait depuis longtemps avec de bons groupes Ko Ko Mo, on fait revenir Demago, Matmatah et bien d'autres, c'est du très très lourd", sourit l'organisateur du festival. Le festival fait aussi la part belle aux groupes régionaux.

Sept concerts par soir, 21 au total. "C'est accessible financièrement. En restauration buvette on n'a pas augmenté nos tarifs", conclut Christophe Laurençot. Et puis les élèves de CM1 et CM2 des écoles Moïse Lévy et Edmond Bour vont se produire sur la scène principale. Une chorale et une reprise des plus grands titres des Beatles.