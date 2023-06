Haute-Saône : remettre la fleur d'acacia au goût du jour à Ronchamp, le pari de tout un village

A Ronchamp (Haute-Saône), la fleur d'acacia est-elle en passe de devenir l'emblème de la cuisine du village ? C'est en tout cas le souhait du maire Benoît Cornu qui fait la promotion de cette fleur tous azimuts. "Pendant longtemps, on a utilisé cette fleur dans les beignets, les bonbons et là il y a même un brasseur qui fait de la bière avec", sourit le maire de ce village de 2.800 habitants.

La fleur d'acacia, futur emblème culinaire de Ronchamp ?

A quelques pas de son restaurant, derrière son établissement, Bruno cueille ces fleurs une fois tous les deux jours. "En tondant la pelouse j'ai vu qu'il y avait des arbres et je me suis dit après une discussion avec le maire pourquoi ne pas les utiliser dans mes beignets", explique le cuisinier du restaurant Chez Bruno à Ronchamp.

Bruno est un des restaurateurs de Ronchamp qui utilise la fleur d'acacia dans ses beignets. © Radio France - Bradley De Souza

Pour un service, il lui faut environ 200 grammes de fleurs "pour une quinzaine de personnes", explique Bruno. Une fois cueillies, il trempe les fleurs dans de la pâte à beignet. Puis dans de l'huile. Deux minutes plus tard, le tour est joué. "J'ai toujours connu ça les beignets d'acacia", se rappelle Eric, un des clients. "Ma grand-mère en faisait".

La fleur d'acacia donne un goût suave, plus lisse aux beignets. © Radio France - Bradley De Souza

"Ce serait bien qu'après la fête de la patate on ait l'acacia pour juin", renchérit Bruno, le restaurateur. Car la floraison ne dure que quelques semaines, "deux, trois semaines", explique de son côté Benoît Cornu, le maire, aidé d'une météo clémente.

"On a une matière première facilement disponible. On est en circuit très très court. Chez les boulangers, les restaurateurs, il se passe quelque chose. On a un savoir-faire avec cette fleur d'acacia", conclut le maire. Benoît Cornu espère faire de nouveau de la fleur d'acacia l'emblème culinaire de son village.