Haute-Savoie : à La Roche-sur-Foron la librairie Histoires sans fin offre des roses à ses lecteurs

En ce samedi de Fête des librairies indépendantes, à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, les lecteurs reçoivent des roses. Une façon pour les libraires d'Histoires sans fin de remercier ceux qui depuis le début de la crise sanitaire ont, de plus en plus nombreux, poussé la porte de leur magasin.

C'est la fête des librairies indépendantes ce samedi à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie et partout en France

À l’occasion de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 480 libraires indépendants de France, Luxembourg et de Belgique francophone font la fête ce samedi dont une dizaine en Savoie et Haute-Savoie. C'est la 23 ème édition de la fête des librairies indépendantes.

L'occasion partout de pousser la porte de votre librairie de quartier ou de ville, d'aller échanger sur tel ou tel ouvrage, rechercher un conseil pour trouver une lecture à votre goût ou tout simplement flâner et butiner les couvertures colorées.

Des clients en recherche de liens

A la Roche sur Foron, la libraire "Histoires sans fin" attend avec une rose tout acheteur d'un livre. Durant l'année écoulée, même si un peu délicate avec le premier confinement, les libraires rochois ont mis toute leur énergie à entretenir voire resserrer les liens avec leurs clients lecteurs. Des clients dont beaucoup de nouveaux.

"Avant certains choisissaient la facilité et pendant le confinement ils ont été contents de venir passer une heure à la librairie" Émilie Gruffaz, libraire à Histoires sans fin Copier

