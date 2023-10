Haute-Savoie : à quoi va ressembler le futur musée départemental qui ouvrira fin 2027 à Annecy ?

Le musée départemental sera créé au sein de l'actuel Conservatoire d'Art et d'Histoire à Annecy

C'est un projet culturel important. Le conseil départemental de Haute-Savoie va créer un musée départemental au sein de l'actuel Conservatoire d'Art et d'Histoire à Annecy, qui avait été racheté par le département dans les années 70 et où se trouve actuellement le service culture. Ce musée aura pour objectif de "raconter l'histoire de la Haute-Savoie par le biais de différentes collections : beaux-arts, archéologie, patrimoine immatériel, œuvres d'artistes haut-savoyards".

50.000 pièces qui dorment dans les placards

Le département rappelle qu'il possède aujourd'hui plus de 50.000 pièces "en lien avec l'histoire et le territoire de la Haute-Savoie", issues des Beaux-arts, de l'ethnographie, de l'archéologie, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des sciences naturelles, des arts décoratifs, liturgiques, ou encore des deux bibliothèques patrimoniales.

Quelques exemples des oeuvres qui seront exposées - Département 74 M. Desbazeillle

Un musée sur trois étages

Ce projet de musée, pour le quel les études de faisabilité ont déjà été réalisées, s'étendra sur trois étages, sur une surface totale de 3.400 m², incluant un espace de restauration et de médiation, avec une galerie des enfants et des ateliers pédagogiques. "Doté d'un parcours permanent, il pourra accueillir des grandes expositions temporaires d'envergure nationale". Les travaux, dont le montant total s'élève à 20 millions d'euros, auront lieu en 2026 et 2027 pour une ouverture prévue fin 2027.

Un très beau musée dédié aux deux Savoie existe déjà à Chambéry : le musée savoisien, riche de plus de 2.000 objets retraçant l'histoire de la Savoie du paléolithique jusqu'à nos jours. Il a été inauguré en avril dernier, après 8 ans de fermeture pour travaux.