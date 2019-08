Haute-Savoie : au festival Au Bonheur des Mômes, des spectacles pour rire et réfléchir

Jusqu’à vendredi soir, le Grand-Bornand en Haute-Savoie accueille la 28e édition du festival Au Bonheur des Mômes. Ce rendez-vous dédié au jeune public propose plus de 400 représentations. Et parmi les spectacles présentés, certains feront autant rire que réfléchir.

Le Grand-Bornand, France

A la tête de ce festival depuis sa création, Alain Benzoni ne se lasse jamais de le clamer haut et fort. "Ce n’est pas parce que l’on s’adresse à des enfants que l’on doit bêtifier." Déclencher la réflexion comme le rire, c’est l’ADN de ce rendez-vous désormais incontournable de la fin de l’été au Grand-Bornand. Et cette année encore, le directeur artistique d’Au Bonheur des Mômes a concocté une programmation éclectique. "Les saltimbanques ont encore pas mal de choses à dire et donc il est important que dans ce festival il y ait des spectacles qui donnent à rire mais aussi à penser et à susciter des émotions."

Bobard

Le racisme, l’intolérance, le handicap sont donc des thèmes encore une fois abordés dans ce festival qui se présente comme le "plus tendre de l’été". La question de l’égalité hommes-femmes n’a pas été oubliée avec "Sois toi et t’es belle !". Ce spectacle mêlant théâtre et chanson a été créé à la demande d’Au Bonheur des Mômes par la troupe En compagnie de soi. "Nous nous adressons à des enfants alors on va plutôt parler de différences filles et garçons", explique Mélanie Baxter-Jones. La comédienne, elle a également écrit le texte, reconnait s’être creusée la tête pour trouver les bons mots et la bonne mise en scène. "J’ai inventé une bulle transparente dans laquelle la femme est enfermée. Et cette bulle représente le bobard qui dit que les filles et les garçons n’auraient pas le droit de faire les mêmes choses."

Le masculin l’emporte sur le féminin, ça c’est que de la grammaire aussi vieille que ta grand-mère." - Texte du spectacle "Sois toi et t’es belle !"

REPORTAGE - "Sois toi et t'es belle", le spectacle sur les inégalités hommes-femmes d'Au Bonheur des Mômes. Copier

"Sois toi et t'es belle !" au Bonheur des Mômes au Grand-Bornand (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

"Le message passe"

"Le masculin l’emporte sur le féminin, ça c’est que de la grammaire aussi vieille que ta grand-mère." Les paroles de la chanson fredonnée par Mélanie Baxter-Jones font mouches. Dans la salle, les enfants sont hilares et le message passe. "Les filles peuvent faire comme les garçons", lâche dès la fin du spectacle une fillette. "On parle aussi de l’inégalité des salaires, poursuit la comédienne. C’est super sympa de les entendre crier quand je dis qu’une femme gagne moins qu’un homme."

Le programme d’Au bonheur des Mômes en CLIQUANT ICI.

Cette année, le festival fait la part belle aux clowns. Nez rouges en tous genres ont envahi le Grand-Bornand. L’occasion de découvrir par exemple ceux qui interviennent auprès des enfants hospitalisés.

Le clown va se faire accepter en douceur par l’enfant hospitalisé et sa famille." - Nardo, clown hospitalier de Haute-Savoie, association "Semeurs de joie"

ECOUTEZ Nardo, clown hospitalier de l'association haut-savoyarde "Semeurs de joie". Copier