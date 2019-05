Haute-Savoie : des figurantes recherchées pour jouer dans la série "Les rivières pourpres" à Annecy

La production de la série "Les rivières pourpres", diffusée sur France 2, recherche plusieurs profils de figurantes pour un tournage prévu les 3, 4 et 5 juin à Annecy. D'autres dates pourraient se rajouter dans le mois.

Un cadavre de femme nue

L'un des profils recherchés sur le site figurants.com est particulier. Il s'agira d'incarner un cadavre nu de femme, "attachée à un arbre par les mains". L'annonce précise que le tournage se fera probablement "en sous-vêtement de couleur chair". Pour postuler, il faut être une femme "d'environ 45 ans, sportive et sèche".

20 femmes curistes entre 50 et 65 ans

Par ailleurs, sur le site casting.fr, la production de la série avec Olivier Marchal et Erika Sainte recherche également et pour les mêmes dates 20 femmes de 50 a 65 ans habitant Annecy pour jouer des curistes. "Des femmes sportives, sèches, bourgeoises, qui prennent soin d'elles et qui seront en maillot de bain".

Dans les deux cas, il faut envoyer une photo pour postuler à ces annonces, qui donneront lieu à une rémunération.