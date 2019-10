Haute-Savoie : l'Art délient les langues à Ambilly

Ambilly, France

Comment vivre bien dans sa rue, son quartier, sa ville quand celle-ci est en pleine transformation, et de surcroît, quand il s'agit ,comme Ambilly en Haute-Savoie, d'une ville dortoir, une ville frontalière où l'immense majorité des habitants travaillent en Suisse voisine.

Réponse: en créant du lien, et en faisant dialoguer, et se rencontrer les habitants autour de projet comme celui mené depuis bientôt un an par l'Atelier au Cube et le Collectif La Clic sur le quartier historique des négociants, à l'entrée de la ville.

Pour participer à cette journée de fête artistique, rendez-vous dimanche prochain 6 octobre à partir de 11h à l'entrée de la rue Ernest Renan à Ambilly.