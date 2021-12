Haute-Savoie : la 2 ème édition de l'Hivernal Festival fait son cinéma

L’Hivernal Festival revient, pour sa seconde édition du 2 au 5 décembre 2021, célébrer le meilleur du cinéma d’animation à Annecy et dans toute la Haute-Savoie.

Initié par CITIA, l'organisateur du Festival international du film d’animation d’Annecy, cet événement annulé l'an dernier à cause de la Covid a pour vocation de nouer et entretenir une relation privilégiée et plus intimiste avec le public haut-savoyard, de proposer des projections dans 6 salles d'Annecy et 4 autres, à Cluses, Annemasse, Cusy et Fillière et des ateliers pour les plus jeunes.

10 films composent la sélection de ce festival "petit frère" de la version internationale du mois de juin.

Première projection ce jeudi avec FLEE au Pathé d'Annecy à 19h30

FLEE documentaire animé, multi récompensé, sur l'histoire vraie réfugié afghan

­ La vente de billets se fait directement auprès des salles partenaires et les tarifs des projections sont identiques partout.

Tarif plein : 6,50 €

Tarif réduit : 4,50 €