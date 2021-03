Haute-Savoie : le carnaval vénitien d'Annecy annulé

La 25 ème édition du carnaval vénitien d'Annecy en Haute-Savoie n'aura pas encore lieu cette année.

"On avait déjà décalé les dates de fin février aux 16, 17, 18 avril en se disant cette fois ça va jouer, ça va le faire. Et malheureusement avec la recrudescence des variants, c'était un peu compliqué pour nous de proposer une manifestation qui ne soit pas à minima regrette ce jeudi soir Christiane Magnette, la vice-présidente d'ARIA, l'Association Rencontres Italie Annecy organisatrice depuis 2016 de ce carnaval vénitien.

On ne voulait pas créer un cluster entre les masques, le public et les bénévoles. Normalement on accueille entre 400 et 450 masques. Cette année on s'était dit qu'on allait réduire la voilure à 200 pour respecter les protocoles sanitaires. Mais comme normalement on attire entre 5 et 10 000 personnes avec une cinquantaine de bus qui viennent de Rhône-Alpes, c'était compliqué. Et puis en plus il y avait la problématique des restaurants fermés. Déjà l'an dernier, on avait annulé et cela avait été compliqué pour les gens d'annuler leurs hôtels et les voyages, du coup on ne voulait pas faire un bis repetita.