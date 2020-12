Haute-Savoie : le téléphérique de l'Aiguille du Midi, et le train du Montenvers ouverts pour Noël ?

A Chamonix en Haute-Savoie le patron de la Compagnie Du Mont-Blanc écrit au premier ministre. Dans une lettre expédiée ce lundi à Matignon, Mathieu Dechavanne demande à Jean Castex d'autoriser la réouverture pour les vacances de Noël des trois installations touristiques emblématiques de la vallée de Chamonix et de Saint-Gervais, à savoir le Téléphérique de l'Aiguille du Midi, le Train à crémaillère du Montenvers, et le Tramway du Mont-Blanc.

Des installations réservées aux piétons qui fonctionnent toute l'année

"On est sur des appareils qui sont uniquement réservés à des piétons et qui d’habitude fonctionnent toute l'année, argumente dans sa lettre Mathieu Dechavanne. "Nous ne sommes pas dans le cadre de remontées mécaniques saisonnières, nous ne demandons pas l'ouverture des stations. Le décret du 29 octobre 2020 permet l’ouverture des appareils dits urbains, et ce qui caractérise un appareil urbain c’est l’absence de saisonnalité, donc qu’il fonctionne toute l’année. On est bien dans ce cas là sur ces appareils."

Une bouffée d'oxygène pour les vacanciers

Une belle journée ça va être 1000 personnes à l'Aiguille du Midi. Ce n'est pas parce que le Train du Montenvers est ouvert que cela va faire venir plus de parisiens à Chamonix, par contre, la demande me semble louable pour les locaux. Cela mettra un peu de baume au cœur à ceux qui sont en vacances ici, les résidents secondaires, de pouvoir se rendre en altitude soit 3800 mètres à l'Aiguille, soit à 2000 mètres au Montenvers, et sans pour autant prendre de risques sanitaires puisqu'on dessert des endroits qui sont pas confinés avec 30% de gens en moins dans les bennes et les wagons. Donc je ne pense pas qu’il y a un risque sanitaire élevé.

Ouvrir ne sera pas rentable, mais ce n'est ni l'objectif, ni la motivation

"L’intérêt n'est pas économique c’est même un gros risque parce que je pense que l’on aurait plutôt intérêt à maintenir tout fermé et à toucher des aides. Donc la motivation elle est tout autre. Ça permet à des gens de retravailler, et il y a un besoin fort de notre personnel à ce niveau là, tout en offrant la possibilité aux vacanciers qui seront sur place de s'évader un peu en altitude. La motivation est là."