Haute-Vienne - Bientôt un nouveau chapiteau pour le Pôle National des Arts du Cirque à Nexon

Ils le surnomment déjà le "vaisseau amiral". Un nouveau chapiteau permanent est en cours d'installation dans le parc du château de Nexon, lieu de vie du Pôle National des Arts du Cirque. Ce chapiteau très moderne à la forme d'ailleurs atypique doit permettre au Pôle National de s'inscrire durablement encore dans cette petite commune du Limousin. Et déjà d'y rester ! C'est dans la loi. Pas de Pôle National sans lieu à exploiter.

Un outil indispensable pour l'avenir du Pôle National à Nexon

Hors l'ancien chapiteau avait fait son temps. Il a fermé l'année dernière. Depuis, c'était un chapiteau de location qui trônait dans le parc du château. La mairie a donc décidé d'investir et a opté pour la modernité et la durabilité de ce nouveau chapiteau qui repose sur une chappe de béton et d'immenses armatures en fer sur lesquels deux grandes toiles et de l'isolant viennent d'être déployées.

Un chapiteau rectangulaire. A l'intérieur, terminée la piste circulaire. A la place, une scène face à un gradin de 380 places. Comme dans une salle de spectacle classique. Et derrière la scène, il y a un espace dédié à la transmission qui va permettre d'élargir l'offre au grand public, notamment en matière d'ateliers. Il sera aussi ouvert aux élèves de Nexon. Ce chapiteau pourra d'ailleurs servir aux habitants pour toutes sortes d'évènements.

Le nouveau chapiteau s'inscrit facilement pour les 40 prochaines années

Un outil tourné vers l'avenir selon Martin Palisse, artiste de cirque et directeur du pôle :"Aujourd'hui, la très grande majorité des cirques contemporains créent pour de la scène et plus pour la piste. Donc on projette l'avenir du pôle et de tout ce que l'on va pouvoir faire vers la création contemporaine. Vers celle qui se fera demain et non pas celle qui a vécu hier. En cela, le nouveau chapiteau s'inscrit facilement pour les 40 prochaines années."

Si certains critiquent le coût de l'opération, Martin Palisse rappelle que la commune ne prend en charge que 20% des 1,1 million d'euros nécessaires. 70% du coût est porté par la région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat. Le directeur du Pôle National espère d'ailleurs faire venir la ministre de la culture pour l'inauguration début mai 2021. Martin Palisse pas peu fier de continuer à faire grandir l'unique Pôle Nationale en zone rurale.