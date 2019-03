Haute-Vienne : bientôt un "téléski nautique" au lac de Saint-Pardoux !

Nouveau ! Un "téléski nautique" est en construction sur le site de Fréaudour, où l'on pouvait déjà pratiquer du ski nautique classique derrière un bateau. Là, il s'agit de faire du ski nautique accroché à un câble et une poulie. Ce nouvel équipement sera inauguré et mis en service le 15 juin.

Saint-Pardoux, France

Un "téléski nautique" est en cours de construction sur le site de Fréaudour, sur le lac de Saint-Pardoux, où l'on pouvait déjà pratiquer du ski nautique "classique", derrière un bateau. Là, il s'agit de faire du ski nautique accroché à un câble et une poulie. Ce nouvel équipement, qui sera inauguré et mis en service le 15 juin, s'adressera autant aux débutants qu'à des sportifs aguerris. Il pourra même accueillir des compétions.

Le Département investit 1 million d'euros pour ce téléski destiné à continuer de booster la fréquentation du lac, déjà en hausse grâce au centre aquatique et l'accrobranche récemment créés à Santrop, ou encore la base de voile à Chabannes.

Un câble, une poulie... Et c'est parti ! © Radio France - Nathalie Col

Mais concernant le ski nautique, on pouvait faire mieux explique Jean Claude Leblois, le Président du Conseil Départemental de la Haute Vienne. "Cette pratique là, il fallait la faire évoluer et la rendre plus populaire", dit-il à France Bleu limousin, "et cette idée du téléski nautique nous a paru être la bonne solution".

Un parcours débutant et un parcours "full size" pour les pratiquants expérimentés

Ce téléski, électrique, sera effectivement moins cher et moins polluant qu'un bateau pour tirer les amateurs de glisse sur l'eau, qui auront le choix entre deux parcours précise Philippe Morin, chargé de mission à la Direction des bâtiments qui pilote l'installation. "Le _premier tracé fait 225 mètres_, il sera dédié à l'initiation, voie à l'échauffement des sportifs lors de compétition sur le site" détaille-il. Pour les plus expérimentés, il y aura un "full size de 734 mètres avec 9 pratiquants qui peuvent l'utiliser en même temps, sachant qu'en cas de chute, il est prévu des pontons de récupération de part et d'autre des tracés" explique encore Philippe Morin.

Enfin, pour les passionnés aguerris qui aiment les sensations fortes, des obstacles pourront aussi permettre de faire des figures acrobatiques...

La mise en service est prévue le 15 juin, durant un "week-end portes ouvertes" au lac de Saint-Pardoux. Durant deux jours, toutes les activités pourront être testées gratuitement.