Le Vigen, France

Anthony Cordier, le réalisateur du film, a trouvé l'endroit idéal pour tourner au parc du Reynou, à quelques kilomètres de Limoges. Et tout s'est très bien passé. Reste à voir si cette comédie, avec Félix Moati, Laetitia Dosch, et Marina Foïs, qui a de bonnes critiques, aura des retombées pour le zoo.

Une envie commune

Le réalisateur de "Gaspard va au mariage" cherchait un lieu à taille humaine, où"on savait qu'on pouvait venir avec une caméra sans trop gêner les visiteurs", comme le zoo mis en scène dans l'histoire, une affaire familiale. Il a visité beaucoup de parcs animaliers dans le grand sud-ouest, et "ça s'est très bien passé au Reynou, on a senti une envie commune".

Une comédie sur la famille, dont le cadre principal est un zoo. - © Pyramide Productions

Effectivement, l'équipe du parc aime accueillir des tournages, pour le plaisir, et même si les retombées sont parfois aléatoires. Après la série "Victor Sauvage", avec Jean-Luc Reichmann, "les gens ont découvert une fois dans le parc que ça avait été tourné ici", raconte, amusé le directeur, Nicolas Lefrère, mais ce n'est pas ce qui les avait amenés au Reynou. Cela dit, "c'est intéressant parce qu'ils se projettent dans le décor", note-t-il. Pour ce film-ci, il y a quand même eu un peu de publicité au moment du tournage sur le fait que c'était filmé en Limousin, et "ça a fait venir quelques personnes".

En fait, l'équipe du Reynou, qui est d'ailleurs classé dans une base nationale des lieux de tournage, accueille surtout des caméras pour le plaisir. "C'est une mentalité", commente Anthony Cordier, "il faut que le personnel du zoo comprenne nos attentes : qu'on voie bien les animaux, par exemple". Après, il y avait parfois des demandes qui ne sont pas possibles. "De toute façon, le cinéma, c'est ça", ajoute le réalisateur, "on s'adapte aux situations, et on modifie la scène si besoin. Il y a aussi des choses qui deviennent possibles, auxquelles on n'avait pas pensées !" Il note au passage qu'en Limousin, les choses se passent toujours bien, ce qui peut amener parfois à changer l'endroit où se passe l'action d'un film, "mais c'est pour le mieux".