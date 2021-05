Haute-Vienne : inauguration du Sirque de Nexon, "la ville est connue maintenant pour son chapiteau"

"On connaissait Nexon pour ses chevaux, maintenant on va nous connaître pour notre Sirque et notre chapiteau !" Fabrice Gerville-Reache, le maire de Nexon est fier de cet édifice dédié au cirque contemporain "aux couleurs traditionnelles de la ville, celle des casaques : le rouge et le blanc".

Le chapiteau est parfaitement isolé avec plusieurs couches de toiles. L'hiver, cette structure ne sera pas énergivore et pourra garder de la fraîcheur en été. Le gradin de 380 places surplombe la scène de 15 mètres sur 13. Les trapézistes sont gâtés avec une hauteur sous les lumières de neuf mètres. "C'est un très bel outil", explique Martin Palisse, le directeur du Pôle National du cirque de Nexon.

"On va pouvoir accueillir des résidences dans toutes les phases de création. De l'idée, aux entraînements jusqu'à la présentation comme pour une première sur cette scène. On peut accueillir des troupes comme n'importe lequel des théâtres en France."

"Une chance pour la ville de Nexon"

Pour le maire de la ville, l'histoire de Nexon va être définitivement liée avec le cirque avec l'arrivée de cette structure moderne. "En 1987, Annie Fratellini et sa caravanne de cirque se sont installés à Nexon", précise Fabrice Gerville-Reache. "En 2011, le pôle cirque devient national et aujourd'hui nous avons ce magnifique édifice moderne qui va perdurer dans le temps. C'est une chance pour le Sirque et la ville de Nexon."

Une zone buvette est aussi disponible... quand les restrictions sanitaires seront derrière nous. © Radio France - Thomas Vinclair

Ce jeudi, l'inauguration se déroule avec les élus et le monde du cirque en France. Il faut rappeler que ce projet est financé à 100% avec de l'argent public sur une opération de 1,2 millions d’euros (35 % par l’Etat, 35 % par la région, à 20% par la ville de Nexon et à 10 % par le département).

Les artistes et la scène sont prêts. Il ne reste plus que le public. Martin Palisse et le maire de Nexon ont déjà "hâte de présenter la structure." L'inauguration en public a été déplacée entre le 24 et le 30 juin. Les places pourront être réservées dès lundi. Des ateliers pour les enfants vont aussi être mis en place pour les enfants.