Haute-Vienne : William Sabatier, voix française de John Wayne et Marlon Brando, est décédé dimanche à Limoges, à 95 ans

L'acteur français William Sabatier, qui a notamment été la voix française de Marlon Brando et de John Wayne et qui a été au casting de nombreux films, est décédé ce dimanche à Limoges à l'âge de 95 ans. Depuis huit ans, il vivait retiré en Haute-Vienne.

Saint-Sulpice-les-Feuilles, France

L'acteur français William Sabatier, qui a notamment été la voix française de Marlon Brando et de John Wayne et qui a été au casting de nombreux films, est décédé ce dimanche à Limoges à l'âge de 95 ans. Depuis huit ans, il vivait retiré dans le Nord de la Haute-Vienne, à Saint-Sulpice-les-Feuilles.

William Sabatier avait notamment été aussi la voix française de Gene Hackman, James Mason, Richard Harris, Martin Landau ou Anthony Quinn dans plus de 200 longs métrages, depuis le milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 2000, dont "Ben Hur" et "Apocalypse Now".

Il avait fréquenté Camus, Deray, Becker, Tavernier et Costa-Gavras

Comédien de second rôle très présent pendant des dizaines d'années, William Sabatier avait démarré sa carrière en 1948 dans "L'Etat de siège" d'Albert Camus. Au cinéma, il a été au casting de films prestigieux comme "Casque d'or" de Jacques Becker, "Compartiment tueurs" de Costa-Gavras, ou encore "L'Horloger de Saint-Paul" de Bertrand Tavernier, et "Flic Story" de Jacques Deray. William Sabatier avait également joué régulièrement dans une quarantaine de téléfilms et de série. William Sabatier avait été fait Chevalier des Arts et Lettres en 2016.

Son épouse, décédée en 2011, était originaire de Saint-Sulpice-les-Feuilles, dans le Nord de la Haute-Vienne. C'est là que William Sabatier s'était retiré depuis. C'est là également qu'auront lieu ses obsèques, samedi prochain, selon des informations communiquées à France Bleu Limousin par son fils Jean-Michel.