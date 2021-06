Haute-Vienne : l'Etat débloque 600.000 euros pour la future Cité du cuir de Saint-Junien

A Saint-Junien, en Haute-Vienne, le projet de Cité du cuir va recevoir une enveloppe de 600.000 euros de la part de l'Etat, au titre du "recyclage" des friches industrielles. Une somme qui intervient dans le cadre du Plan de Relance, et qui va permettre clairement d'avancer plus rapidement sur le projet lui-même et sur ses alentours, explique Thierry Granet, le Vice-Président de la Communauté de communes Porte Océane du Limousin, en charge de la Culture. "Cela va nous permettre autour de la Cité du cuir de _procéder à des aménagements des bords de Vienne_, des aménagement piétonniers, qu'on avait prévu de faire mais qu'on n'aurait peut-être pas fait dans la foulée si on n'avait pas eu cet apport et cet appui de l'Etat" dit-il avec satisfaction, rappelant aussi que les artisans du cuir étaient présents sur l'ensemble des communes de la Com'com'. "Il y avait des gantiers et des gantières à Chaillac, à Saint-Brice, à Saint-Victurnien, donc on est bien sur un projet identitaire, sur toute la colonne vertébrale que constitue la Vienne, et on a déjà commencé à réhabilité ici ou là quelques friches industrielles qui tombaient en ruine, et donc ces 600.000 euros vont évidemment nous apporter un ballon d'oxygène que nous n'attendions pas, en tous cas à cette hauteur" s'enthousiasme Thierry Granet.

On est bien sur un projet identitaire, sur toute la colonne vertébrale que constitue la Vienne

Il est vrai qu'il y a des raisons d'être optimiste. Le projet, qui date de quinze ans, est désormais en passe d'entrer dans sa phase finale de conception, avec non plus un mais deux bâtiments qui seront dédiés à cette Cité du cuir, dans la foulée du déménagement de l'entreprise Hermès qui restera bien sûr à proximité. Deux pôles : un "espace muséal avec un parcours scénographique" mettant en valeur l’histoire et l’excellence des ouvriers du cuir. Et un "espace de valorisation" avec une salle d’exposition temporaire, des ateliers pédagogiques et un show-room.

Cité du cuir de Saint-Junien (image d'illustration) - © Michel Dartenset Photographe

Reste à bien agencer tout cela, afin que le visiteur puisse tout voir. Car l'idée est de proposer une véritable immersion dans ces savoir-faire si prestigieux. "On pourra suivre la fabrication d'une peau, comme un parcours-spectacle ; on traverse comme une ancienne mégisserie pour découvrir comment le cuir se travaille avec les différentes étapes, du travail avec l'eau jusqu'au séchoir et aux étapes de finition", explique Blandine Lamy, Assistante-Chef de projet pour la Cité du cuir. Pareil pour la ganterie, "on va _présenter le métier de gantier_, les postes principaux, comment on fabrique un gant" poursuite-elle, sachant que le public pourra tout voir et qu'il pourra "faire" aussi : "il y aura un espace pédagogique où le public pourra s'essayer à fabriquer des éléments en cuir" dit encore Blandine Lamy.

Le coût total du projet est estimé à 7,2 millions d'euros, et l'ouverture au public annoncée pour 2024.