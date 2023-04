Haute-Vienne : le dernier bal de Clody Musette

Il y a eu son clin d'œil dans "A nos souvenirs", le premier tube des corréziens de Trois Cafés Gourmands. Clody Musette, figure de l'accordéon en Limousin tire sa révérence. A 84 ans, celui qui a arpenté les bals musette pendant 60 ans, a décidé d'arrêter.

Son dernier bal n'a pas été choisi au hasard, il s'agit de celui de la Foire de la Croisille-sur-Briance, dans le sud Haute-Vienne. Un rendez-vous qui a drainé du monde ce mardi après-midi dans petite salle des fêtes, rebaptisée "Clody Musette" le matin même. Plus d'une centaine de danseurs.

"On va le regretter mais on a les DVD pour le voir"

Assis sur des chaises en attendant le début du bal, Marie et ses amis ont hâte. Ils ont fait 1h30 de route depuis Brantôme dans le Périgord Vert : "On adore sa musique, elle est très douce. A chaque fois qu'il y a Clody on y va." Le groupe de Périgourdins tient à être là pour la dernière danse comme Gilles et sa femme Raymonde, qui habitent Boisseuil : "C'est pour rendre hommage à Clody. Ce bal on ne voulait pas le manquer, c'est son dernier. C'est une figure du musette qui s'arrête, on va le regretter mais heureusement on a les DVD pour le voir !"

"C'est une star en Limousin, mais il ne s'en rend pas compte"

Le célèbre accordéoniste, né à Meilhards en Corrèze et installé à Saint-Yrieix-la Perche est une célébrité dans le milieu. Mais le principal intéressé ne semble pas en avoir conscience. "Si on l'avait écouté on n'aurait pas fait ce qu'on a fait ce matin" résume le maire de La Croisille-sur-Briance, Jean-Gérard Didierre. L'élu comme toutes les personnes présentes retient de lui "un homme d'une humilité et d'une gentillesse extraordinaires. C'est une star en Limousin, mais il ne s'en rend pas compte".

"Clody a fait énormément pour l'accordéon dans le Limousin"

Derrière ses lunettes, Clody Musette est touché de l'hommage rendu : "Je suis surpris, je ne pense pas que je mérite ça. J'ai du mal à me rendre compte." Et pourtant, l'homme est à l'origine de dizaines de vocations comme celle de Nicole Bergès. Elle a fait partie de ses nombreux élèves et est aujourd'hui accordéoniste professionnelle : "J'ai connu Clody dans le groupe folklorique les Bouéradours Arédiens à Saint-Yrieix, j'ai commencé par danser, et ce qu'il faisait me plaisait. J'ai pris des cours et j'ai fini par fonder mon propre orchestre. Clody a fait énormément pour l'accordéon dans le Limousin, s'il n'avait pas été à l'initiative, plein de choses ne se seraient pas faites."

"C'est un monsieur généreux et ça explique tout"

Mais Clody Musette c'est aussi la fidélité à la marque Maugein. René Lachèze a été le patron pendant 32 ans de la manufacture d'accordéons à Tulle, et il a régulièrement côtoyé le musicien : "Dans tous les secteurs qu'il a choisi, il a fait du bon boulot et nous on s'est très bien entendu. Il a nous beaucoup aidé car il était toujours disponible. C'est un monsieur généreux et ça explique tout."

René Lachèze, qui a le même âge que Clody Musette, ne croit pas à un arrêt total de l'accordéoniste : "Attendez, on va voir s'il a un aérofrein ou s'il est moins bien équipé et que la glissade ne va pas durer un peu plus. A mon avis, il fait partie de ceux qui ne peuvent pas tout arrêter. Je ne le vois pas."

Continuer la musique : "Je ne sais faire que ça"

Bien vu ! A la question et après ? "Je vais faire de la musique, je ne sais faire que ça", répond Clody Musette, "le ménage ça ne me va pas et la cuisine non plus. Je fais de la musique chez moi, je garde les élèves pour me distraire et puis des repas dansants pour les amis. Ben oui.. parce que c'est ma vie, c'est une drogue. J'ai été malade, mais c'est fini et je suis ravi."

La salle des fêtes de La Croisille rebaptisée Clody Musette

Avant le bal de l'après-midi, La Croisille-sur-Briance a tenu à rendre hommage à l'enfant du pays en nommant sa salle des fêtes "Clody Musette" car entre la commune du sud Haute-Vienne et l'accordéoniste c'est une histoire d'amour qui dure rappelle le maire, Jean-Gérard Didierre : "C'est un peu sa deuxième maison. Ça fait plus de 50 ans qu'il vient faire des bals à La Croisille. Il a recréé les bals de la Foire et depuis que je suis élu, il a eu la gentillesse de venir à tous les repas des anciens, les vœux du maire. Dans la pièce à côté, il a créé une académie de l'accordéon où des dizaines et des dizaines d'accordéonistes sont passés."